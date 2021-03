AMI Anteprima: l’esibizione di Folcast a “Luce Social Club”, il programma di Sky Arte (Video)

Scopriti è il titolo del brano con cui Folcast ha partecipato allo scorso Festival di Sanremo nella sezione Giovani.

Un pezzo, prodotto da Tommaso Colliva, che ha messo in luce le caratteristiche del giovane cantautore e che gli ha permesso di conquistare la finale e un ottimo terzo posto. Folcast è ospite della puntata di Luce Social Club di Sky Arte di venerdì 26 marzo.

Scopriti nei giorni scorsi ha ottenuto l’importante traguardo del milione di stream su Spotify. Un risultato che ha voluto celebrare sui social.

“Il primo milione non si scorda mai.

I numeri riportano quello che ho vissuto in questi ultimi mesi? Forse no, non credo. Sono però almeno indicativi della qualità del lavoro svolto? Beh, se penso che quelli sono ascolti fatti da persone in carne e ossa, allora sì. Allora vuol dire proprio che abbiamo fatto qualcosa di grande, sicuro di diverso da prima. A distanza di una settimana circa inizio a rendermi conto di essere salito su quel palco: l’Ariston. Cavolo… a ripensarci fa un certo effetto eh! Ci tengo moltissimo a ringraziare di cuore chi mi ha sostenuto e tutti coloro che dal primo giorno di vita di Scopriti hanno reso possibile tutto questo.”

FOLCAST A LUCE SOCIAL CLUB SKY ARTE

Luce Social Club è in onda ogni venerdì alle 20 su Sky Arte, ma anche On Demand e Streaming su Now Tv e gratis su https://video.sky.it/arte.

Il 26 marzo sarà in onda la nuova puntata con ospiti Giorgio Colangeli, Caterina Shulha, Folcast, Diamond & Solo.

Luce Social Club è il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una puntata dedicata alla parola, tematica che sarà affrontata in molteplici forme e linguaggi, da quello teatrale a quello della street art, dalla televisione alla poesia, passando per la musica, in un appuntamento ricco come sempre di ospiti e testimonianze di ogni genere.

In studio l’attore Giorgio Colangeli, tra i protagonisti della serie Sky Original su Francesco Totti Speravo de morì prima in onda dal 19 marzo su Sky e Now, in cui l’attore interpreta il padre del calciatore. Giorgio Colangeli racconterà anche il suo rapporto con la Divina Commedia e con Dante, del quale ricorrono proprio in questi giorni le celebrazioni dei 700 anni dalla morte.

Ospite della puntata anche l’attrice e modella Caterina Shulha, tra i protagonisti della serie tv Tutta colpa di Freud, che racconterà del proprio lavoro per la pièce teatrale Insultati. Bielorussia, un progetto nato con l’intento di far conoscere la terribile situazione politica in Bielorussia dopo le elezioni di agosto 2020, spettacolo del quale l’attrice bielorussa ha curato la regia e che la vede impegnata in prima linea nella denuncia di questa situazione.

E ancora si parlerà di impegno, significati, arte e immagine con gli street artist Diamond & Solo, attivissimi in Italia e all’estero, con stili completamente diversi ma che si armonizzano e completano perfettamente tra loro.

Attraverso un mix di linguaggi e scritture diverse, Luce Social Club si distingue nel panorama televisivo per un approccio alla cultura trasversale ed eterogeneo, approfondendo ed esplorando sul piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all’espressione artistica in tutte le sue manifestazioni.

La trasmissione ha appena inaugurato la seconda stagione dopo il successo della precedente edizione che ha visto partecipare un totale di oltre 120 ospiti.

Foto di Chiara Mirelli