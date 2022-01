Flo nel disco “Brave ragazze” interpreta il mondo femminile

Brave ragazze è il nuovo lavoro discografico di Flo, disponibile dal 14 gennaio 2022. E’ anche il primo album da interprete della cantautrice partenopea, che racconta – in 10 brani – il mondo femminile.

Il disco è una raccolta di dieci canzoni, di cui sei sono rielaborazioni o traduzioni in lingua italiana e quattro originali. A proposito del suo nuovo lavoro, Flo racconta: “Brave Ragazze è il mio primo disco da interprete. Quando canti ciò che scrivi sai già la verità, sai già come sono andati i fatti. Sai tutto. La sfida è prendere questo tutto e portarlo fuori perché possa appassionare le persone. Qui è stato diverso. Ho dovuto indagare le storie che hanno generato queste canzoni, immaginare traiettorie e motivazioni altrui. Ho dovuto scoprire il tutto di qualcun altro, riempirlo di un significato mio, di una mia verità. Spero di esserci riuscita”.

Brave ragazze è un disco fatto di melodie emozionanti e testi profondi, ma soprattutto è espressione di un punto di vista femminile. Autrici e protagoniste delle canzoni sono donne divise tra grandi successi e grandi solitudini, pietre miliari della nostra musica e della nostra cultura.

Le brave ragazze, ecco chi sono

La prima tra le “Brave ragazze” è Leda Valladares, cantante e ricercatrice del Tucuman, che con il suo registratore negli anni ‘40 raccoglieva per campagne e città, canzoni antiche, urla solitarie e riti che andavano via via scomparendo. L’ironia macabra della sorte la condannò a finire i suoi giorni in una clinica per malati di Alzheimer: la sua vita, spesa per la memoria, finì senza più ricordi.

Poi c’è Gilda Mignonette, la cantante napoletana più famosa d’America, la Regina degli emigranti. Morì in mare, durante la traversata da New York a Napoli, dopo aver espresso il desiderio di morire nella propria città natale. Sul certificato di morte vennero riportate le coordinate del punto in cui si spense, rimanendo migrante per sempre.

Non poteva mancare Gabriella Ferri, la giovane di Testaccio, ironica e sofferente, che diventa “Mamma Roma”. Una storia che va dal folklore alle notti brave di New York, dalla televisione ad un rapporto difficile con la musica e col pubblico. Aveva cantato in italiano Grazias a la vida di Violeta Parra, un’altra di queste “Brave ragazze”. Violeta è un’artista tutta sacrificio e passione, una passione feconda e dolorosa, che la porterà dalle strade di Santiago fino al Louvre di Parigi e oltre.

Ed ancora, c’è La Lupe, artista cubana amata da Hemingway, Tennessee Williams, Marlon Brando. Nella sua vita c’è l’esilio, l’alcol e forse anche la droga. Il suo successo in America fu enorme, poi arrivò l’oblio finendo la vita da senza tetto.

Brave ragazze: brani originali, ospiti e tracklist

A completare la narrazione di questo caleidoscopico femminile, ci sono quattro brani originali: Maddalena, Boccamara, Furtunata e Malemaritate. Si tratta – rispettivamente – dei racconti della donna nata maschio, della femminilità selvaggia, della madre adottiva e della prostituta.

Ospiti speciali del disco sono Paolo Angeli, musicista e compositore d’avanguardia che ha suonato in Maddalena; e l’istrionico Peppe Servillo, che ha duettato con Flo in Boccamara.

Ecco la tracklist di Brave ragazze:

1. Boccamara feat. Peppe Servillo

2. Furtunata

3. Gran Tirana

4. Maddalena feat. Paolo Angeli

5. Maldigo del alto cielo

6. Milonga con sauces

7. Ferma Zitella

8. Me voi pe’ te

9. Connola senza mamma

10. Malemaritate

Conosciamo meglio Flo

Flo è una cantautrice, autrice, attrice di teatro e entertainer. Ha debuttato giovanissima nel mondo del teatro musicale, sotto l’egida di Claudio Mattone.

Nel 2014 esce il suo primo disco D’amore e di altre cose irreversibili che ottiene importanti riconoscimenti: Premio Musicultura2014, Premio Assoluto, Migliore musica e Miglior arrangiamento al Premio Parodi 2014. A due anni di distanza, Flo incide Il mese del rosario (Miglior testo al premio Bianca d’Aponte 2014, Premio Musicultura 2015, tra i candidati alle Targhe Tenco nelle categorie Miglior disco dell’anno e Miglior canzone). Nel 2018 esce il suo terzo disco La mentirosa; e nel 2020, 31Salvitutti.

Flo ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Jorge Hernandez, Elena Ledda. In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice. Ha realizzato colonne sonore per il cinema e per il teatro. Per Flo musica, teatro, scrittura sono soltanto modi diversi di raccontare se stessi e la vita.

Per ulteriori info, potete visitare il sito ufficiale di Flo o i suoi social: Facebook, Instagram e YouTube.