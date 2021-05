Fiorella Mannoia lancia “La gente parla” scritta da Amara e Cristicchi e annuncia le date live estive

Fiorella Mannoia La gente parla testo, audio e significato del nuovo singolo in uscita il 21 maggio 2021 in attesa del tour.

Il nuovo estratto dall’album Padroni di niente è una canzone scritta da Amara (già autrice dei singoli Che sia benedetta, Il peso del coraggio e Padroni di niente) e Simone Cristicchi. La canzone è una fotografia dei tempi attuali, un manifesto che immortala la frequente abitudine di molta gente di giudicare e criticare, sempre e comunque il tutto appoggiato su un sound folk.

Fiorella è pronta anche a tornare in tour, sia in estate, che a fine anno, questa volta nei teatri. Il padroni di niente Tour partirà da luglio e vedrà l’artista calcare i palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia. Ecco come l’artista ha comunicato la news…

“Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando“.

Queste le prime date estive confermate del “PADRONI DI NIENTE TOUR” (calendario in aggiornamento):

20 LUGLIO – Castello Sforzesco – VIGEVANO (PV)

21 LUGLIO – Piazza Trento e Trieste – FERRARA

23 LUGLIO – Piazza SS Annunziata – FIRENZE (recupero del concerto previsto il 24 luglio 2020)

24 LUGLIO – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

25 LUGLIO – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

29 LUGLIO – Anfiteatro Il Vittoriale – GARDONE RIVIERA (BS)

8 AGOSTO – Arena Villa Dante – MESSINA

15 AGOSTO – Piazza Cavour – FOGGIA

17 AGOSTO – Piazzale Miraglia – ALBEROBELLO (BA)

24 AGOSTO – Teatro delle Rocce – GAVORRANO (GR)

Fiorella Mannoia tornerà in tour anche a dicembre nei teatri italiani. Queste le prime date invernali del Padroni di niente Tour (prodotto e organizzato da Friends&Partners):

8 DICEMBRE – Teatro Colosseo – TORINO (recupero concerto del 13 maggio 2021)

11 DICEMBRE – Pala Bassano 2 – BASSANO DEL GRAPPA – VI (recupero concerto del 28 maggio 2021)

13 DICEMBRE – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero concerto del 22 maggio 2021)

14 DICEMBRE – Teatro delle Muse – ANCONA (recupero concerto del 18 maggio 2021)

16 DICEMBRE – Teatro Creberg – BERGAMO (recupero concerto del 26 maggio 2021)

17 DICEMBRE – Teatro Dis_Play – BRESCIA (recupero concerto del 29 maggio 2021)

18 DICEMBRE – Grana Padano Theatre – MANTOVA (recupero concerto del 15 maggio 2021)

20 DICEMBRE – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero concerto del 31 maggio 2021)

22 DICEMBRE – Europauditorium – BOLOGNA (recupero concerto del 12 maggio 2021)

28 DICEMBRE – Teatro Team – BARI (recupero concerto del 20 maggio 2021)

30 DICEMBRE – Auditorium Parco della Musica – ROMA (recupero concerto del 23 maggio 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Fiorella Mannoia la gente parla testo e audio

(Di Amara – Simone Cristicchi)

Frasi dette così per caso

Frasi senza senza o significato

Frasi scontate e già sentite

Le solite frasi, trite e ritrite

Dette per gioia o per consolazione

Giusto per esprimere un’opinione

Le frasi dette per circostanza

Quelle che restano dentro una stanza

Le frasi dei soliti qualunquisti

Quelli da veri professionisti

Frasi da finti intellettuali

Sempre diverse ma tutte uguali

Perché qui la gente parla, parla, parla

Non sa cosa dire, parla, parla, parla

Tanto è per parlare, parla, parla, parla

Anche mentre dorme parla, parla, parla

Parla

Frasi piene di contraddizioni

Frasi per tutte le occasioni

Frasi leggere che non pesano niente

Le frasi che offendono gratuitamente

Dette per noia o per disperazione

Giusto per attirare l’attenzione

Le frasi dette per circostanza

Quelle che inducono alla violenza

Le frasi dei soliti perbenisti

O quelle dei giovani integralisti

Frasi perfette per una folla

Come aforismi da copia e incolla

Perché qui la gente parla, parla, parla

Non sa cosa dire, parla, parla, parla

Tanto è per parlare, parla, parla, parla

Sempre a sentenziare, parla, parla, parla

E parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Si sprecano tante troppe parole

Facciamo tanto troppo rumore

Se posso dire una cosa che penso

Ci vorrebbe solo un po’ di silenzio

Sì, ma poi la gente parla, parla, parla

Parla, parla, parla, parla, parla, parla

E parla, parla, parla

Sì ma poi la gente parla, parla, parla

Sempre a blaterare, parla, parla, parla

Sempre a sentenziare, parla, parla, parla

Sempre da ridire, parla, parla, parla

Sempre a predicare, parla, parla, parla

Non sa cosa dire, parla, parla, parla

Sempre a giudicare, parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Tanto per parlare, parla, parla, parla

Sempre a giudicare, parla, parla, parla

E poi la gente parla, parla, parla (parla, parla, parla)

Parla, parla, parla

E parla (parla, parla)

Parla, parla, parla

E parla