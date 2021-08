Fiorella Mannoia: una frase di una delle sue canzoni più belle sul retro di un’ambulanza di Genova

Fiorella Mannoia Che sia benedetta… una frase del brano scritto da Amara e presentato dall’artista in gara al Festival di Sanremo nel 2017, è diventata uno slogan di speranza su una delle ambulanze della Croce Verde San Gottardo & Sezione Burlando a Genova.

Del resto la canzone, oltre ad essere diventata un evergreen del repertorio di Fiorella in pochissimo tempo, è uno dei più bei messaggi d’amore verso la vita che siano mai stati scritti…

“Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta…“

Questa è la frase scelta per il retro dell’ambulanza dove, come scrivono sulla pagina Facebook ufficiale della Croce Verde di San Gottardo & Sezione Burlando, ogni ambulanza per tradizione è adornata con una frase, spesso tratta da una canzone.

Venuta a conoscenza della bellissima iniziativa Fiorella Mannoia, in occasione della tappa del suo tour a Genova di qualche giorno fa, ha voluto incontrare i volontari della Croce Verde e ringraziarli personalmente, sia per questo gesto che, ovviamente, per il lavoro svolto ogni giorno a tutela della vita dei cittadini…

“Una grandissima Artista e Donna, disponibile e simpatica. Grazie di cuore da tutti noi” hanno scritto sui social i volontari aggiungendo: “P.S. Fiorella fidati, la focaccia va pucciata nel cappuccino”.

Fiorella Mannoia Che sia benedetta e le altre canzoni scritte da Amara

Che sia benedetta è il brano che ha dato il via alla carriera di Amara in veste, oltre che di cantautrice, di autrice per altri artisti. La collaborazione con Fiorella ha dato il via ad altre tre canzoni molto intense: Il peso del coraggio, Padroni di niente e, scritta con Simone Cristicchi, l’ultimo singolo La gente parla.

Attualmente Amara è impegnata a scrivere, oltre che per altri artisti, le canzoni che andranno a far parte del suo terzo progetto discografico.