I Brani del Festival di Sanremo che Hanno Raggiunto il Maggior Successo su Spotify negli Ultimi 8 Anni

Festival di Sanremo su Spotify. Manca solo un mese all’annuncio dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 mentre come sapete sono già disponibili per l’ascolto i brani dei 24 candidati di Sanremo Giovani 2024 (li trovate in questo articolo).

In attesa di scoprire chi si esibirà quest’anno sul palco dell’Ariston, abbiamo deciso di esplorare Spotify, la piattaforma di streaming digitale più utilizzata nel nostro paese.

L’obiettivo è individuare i brani in gara al Festival di Sanremo che hanno avuto maggior successo negli ultimi otto anni, a partire dal 2017, anno in cui lo streaming ha definitivamente preso piede in Italia. La compilation ufficiale di Spotify dedicata al Festival, una playlist che oggi conta quasi un milione di iscritti, ha dato un notevole impulso alle canzoni in gara.

Nelle classifiche che troverete di seguito, i dati Spotify sono aggiornati al 29 ottobre. Attenzione, però: potreste notare che alcuni brani con più certificazioni FIMI si trovano in posizioni più basse rispetto a quelli con un numero maggiore di streaming sulla piattaforma.

Le ragioni sono semplici. Prima di tutto, solo da pochi mesi lo streaming con account gratuiti, inizialmente escluso dal conteggio per le certificazioni FIMI, è stato reintrodotto. Inoltre, per alcuni brani, come Zitti e buoni dei Måneskin o La noia di Angelina Mango, che hanno partecipato all’Eurovision, gli ascolti provengono in gran parte anche dall’estero, dove i brani possono ottenere certificazioni locali se raggiungono le soglie previste.

Fatte queste dovute premesse andiamo a scoprire subito i brani del Festival di Sanremo con il maggior numero di streaming su Spotify dal 2017, terzo anno con alla guida Carlo Conti (edizione vinta da Gabbani) al 2024, ultimo anno di Amadeus.