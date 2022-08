Un noto settimanale anticipa i primi quattro big del Festival di Sanremo 2023?

Festival di Sanremo 2023. Mentre le foto social ci mostrano il direttore artistico del Festival, Amadeus, in vacanza con la moglie Giovanna, il settimanale Chi tenta il colpaccio anticipando alcuni dei nomi che saranno in gara nella kermesse, ma non solo.

Parliamoci chiaro, qualsiasi notizia che faccia accenno ai possibili nomi dei big in gara al Festival fa boom di visite, e i siti di questo vivono, compreso il nostro. Quindi già da diverse settimane sono partite le prime ipotesi mentre il direttore artistico, Amadeus, dallo scorso mese di maggio, ha iniziato ad ascoltare le canzoni dei possibili artisti in ara.

Chi, che già due anni fa diffuse nel mese di dicembre una lista dei possibili big in gara a Sanremo 2020, lista che poi si rivelò simile a quelle già uscite sulla stragrande maggioranza dei siti e con diversi nomi sbagliati, quest’anno ci riprova dando per certa la presenza di quattro artisti che, a quanto pare, sarebbero già stati scelti da Amadeus.

Fedez viene indicato però come artista non in gara ma con un ruolo speciale nella kermesse. Un’ipotesi che potrebbe trovare un suo senso vista la presenza della moglie, Chiara Ferragni, nelle vesti di conduttrice della prima e ultima serata del Festival della Canzone Italiana.

E poi ci sarebbero altri quattro nomi, questa volta in gara. Quello di Annalisa, il cui ritorno con un nuovo singolo è ormai imminente (manca dalla gara dal 2021), di Tananai, una delle rivelazioni dello scorso Festival, il re delle estati italiane, Rocco Hunt, e Al Bano che manca dalla gara dal 2017.

Ora se da una parte è strano che Amadeus abbia già scelto con certezza delle canzoni visto il suo modo di operare (una lista, in continuo aggiornamento, che tiene conto delle canzoni e delle possibili caselle da occupare per genere, pubblico etc), dall’altra è anche vero che questi nomi potrebbero essere plausibili e, se davvero fossero già stati scelti, la famosa talpa che si aggira nei dintorni del direttore artistico anticipandogli diverse mosse ormai dal 2020, avrebbe di nuovo fatto colpo.

Non ci resta che aspettare quale sarà, se ci sarà, la prossima mossa del Direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 (e 2024, ricordiamolo).