Ferdinando Salzano di Friends & Partners: “Il mondo dello spettacolo si salva solo se il Green pass varrà per la capienza totale”

Ferdinando Salzano, l’uomo a capo di una delle più grandi agenzie di live e Booking dello spettacolo italiano, Friends & Partners, rispondendo alla domanda di un giornalista durante la conferenza stampa dei Seat Music Awards, domanda che verteva sul futuro dei concerti in Italia, ha sganciato la bomba.

Salzano non ha voluto scendere nei dettagli visto che il tutto verrà reso pubblico molto presto ma, dopo quasi due anni in cui il settore dello spettacolo e della musica è stato messo in ginocchio, è tempo di reagire e far capire a chi ci governa che è necessario tornare ai concerti e spettacoli con location a piena capienza.

Come avverrà tutto questo non è ancora stato svelato ma Salzano ha rivelato che tutte le più grandi agenzie di Booking italiane, unite a moltissimi artisti italiano, hanno intenzione di far sentire la propria voce al governo.

A seguire il discorso del capo di Friends & Partners: