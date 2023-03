Fellow, tra le voci italiani più interessanti dell’attuale pop italiano, firma con Warner Music Italy

Fellow, cantautore dal timbro vocale inconfondibile, nonché finalista dell’edizione 2021 di X Factor entra a far parte del roster di Warner Music Italy.

Dopo diverse firme di artisti del mondo rap e urban arriva finalmente per la nuova direzione della major discografica anche la firma di un artista pop anche se, definire Fellow e il suo mondo musicale solo con la parola pop risulta sicuramente riduttivo.

A postare la notizia sui social è stato l’artista stesso. Nello scatto è in compagnia dell’A&R Warner, Enrico Romano, e con il suo manager Massimo Guidi e il socio Marco Del Freo. Queste le parole del cantautore:

“Non avete idea di quanto sia felice di potervi dire di aver iniziato un nuovo percorso con questa meravigliosa famiglia, Warner Music Italy. More news coming soon💜”

Conosciamo meglio Fellow

In attesa che vengano annunciate le prime novità con Warner Music Italy facciamo un recap sulla carriera dell’artista.

Fellow, vero nome Federico Castello nato ad Asti, classe 2000, inizia ad esibirsi all’età di 8 anni con la band di suo nonno, cantando brani che vanno da Umberto Tozzi ai Los Bravos.

Approfondisce teoria musicale e impara a suonare la chitarra classica alle scuole medie, per poi iniziare gli studi al liceo scientifico: due anni in cui le uniche cose che riusciranno a salvarlo saranno un pianoforte elettrico e le lezioni di canto.

Terminatu gli studi e diplomatosi al liceo musicale, Fellow rinasce grazie all’incontro con compagni di classe con la sua stessa passione. Ed è con loro che forma una band, mentre si esibisce anche come solista in alcuni locali di Torino. E’ in questo periodo che inizia a scrivere canzoni e capisce che di musica non potrà mai più fare a meno.

A inizio pandemia conosce Massimo Guidi che diventa il suo Manager e Vocal Coach iniziando con lui il percorso che lo ha portato ad avere grandi soddisfazioni. Nel 2020 è tra i finalisti deòl Festival di Castrocaro dove si aggiudica il premio della critica “SIAE”.

Nel 2021 si presenta alle Auditions di X Factor Italia ed entra nel programma nel Roster di Mika. Il cantautore arriverà in finale classificandosi al quarto posto e pubblicando l’inedito Non farmi andare.

Nell’anno successivo Fellow continua a scrivere canzoni, pubblica le cover di Ovunque sarai di Irama, Brividi e Follow You. Vince inoltre Area Sanremo 2022 e partecipa a numerosi eventi Live come Play Music stop War in piazza del popolo a Roma, Bullo Man sempre a Roma, ed eventi dedicati al decennale di Giancarlo Bigazzi, alla Versiliana con Andrea Bocelli e molti altri, insieme a giovani e big del panorama musicale italiano e internazionale.