Nel futuro di Fedez un nuovo singolo, la seconda stagione di “The Ferragnez” e un edizione clamorosa di Love Mi

Mentre La dolce vita, il brano per l’estate lanciato con Tananai e Mara Sattei e certificato con il doppio disco di platino, si prepara a conquistare il titolo di tormentone dell’estate 2022 Fedez, attualmente in vacanza, sta portando avanti nuovi e importanti progetti musicali, televisivi e umanitari.

Il rapper ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi follower e di rispondere alle loro domande e, si sa, Fedez non è uno capace di mantenere i segreti. Ne sono usciti così tanti spoiler sui prossimi progetti dell’artista, professionali e non.

I progetti futuri di Fedez

Dopo l’album Disumano, pubblicato a fine novembre del 2021 e certificato con il doppio disco di platino, è arrivata per l’estate La dolce vita. Un nuovo singolo è però già pronto…

Uscirà un singolo nuovo, non so bene quando. Leone lo ha già ascoltato..

Nel frattempo c’è grande attesa, dopo l’enorme successo della prima stagione, per il ritorno della docu-serie, The Ferragnez su Amazon Prime…

Ci sarà una seconda stagione di The Ferragnez, la stiamo girando. Io ho già visto la prima e la seconda puntata e sono una bomba… sono veramente belle. Non so però quando esce.

Tornerà anche il Love Mi, il grande concerto con artisti urban, rap, e non solo, che quest’anno Fedez ha lanciato e che si è svolto in piazza del Duomo a Milano…

Sto lavorando a un Love Mi per l’anno prossimo e sarà veramente pazzesco. Non posso spoilerarvi nulla ma sarà veramente pazzesco.

Non solo lavoro… Fedez sta continuando a portare avanti i progetti benefici con la sua fondazione (“Sto lavorando ad un progetto con la mia fondazione per la riqualifica della periferia dalla quale provengo. Un progetto che non vedo l’ora di raccontarvi appena torna dalle vacanze…“) e, a chi gli chiede se coprirà con un tatuaggio la cicatrice dell’operazione per Tumore al Pancreas a cui si è sottoposto mesi fa risponde di no…

“Ho deciso di tatuarmi la schiena per fare un tributo alle persone che mi hanno dato forza in questo periodo. Non intendo invece toccare la cicatrice…”

Insomma anche la fine del 2022 e l’inizio del 2023 saranno all’insegna di Fedez che, tra le altre cose, tornerà a settembre con il Podcast Muschio selvaggio.