Fedez “smaschera” Salmo: “Concerto organizzato grazie all’amico assessore di Forza Italia”

Fedez non è di certo uno che si fa mettere a tacere. E così dopo il botta e risposta nato tra lui e Salmo a causa del concerto ad Olbia (qui il riepilogo di quanto si sono detti finora), discussione in cui Salmo ha accusato il collega di sembrare più un politico che un artista, ecco che arriva la pronta risposta di Fedez… con tanto di foto che legano il concerto del rapper Sardo a un assessore di destra.

In prima cosa il rapper ci ha tenuto a sottolineare come si inizino a vedere le prime conseguenze, negative, per i commercianti di Olbia: Ecco le parole di Fedez estratte dalla sue storie Instagram di ieri…

“Dopo il concerto protesta di Olbia iniziano ad arrivare le conseguenze. Ed è giusto perché quando si protesta bisogna pagare le conseguenze. Ed è giusto che le conseguenze le paghino gli altri vero? Perché davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo è giusto che le conseguenze le paghino i piccoli artigiani e i piccoli commercianti di Olbia che oggi si sono visti annullare la Sagra del Mirto, a Olbia. Queste persone probabilmente sono meno agiate dell’artista e probabilmente avevano la vera necessità di lavorare per portare il cibo a casa. Ma ragazzi quando si protesta non si guarda in faccia a nessuno.“

Ma non finisce qui in quanto Fedez posta un articolo di Olbia.it che mostra come l’Assessore dello Spettacolo di Olbia, Nizzi, che aveva dichiarato che il comune era all’oscuro di quanto sarebbe accaduto, immortalato nel backstage del concerto con il fratello (e manager) di Salmo.

Nelle sue storie Fedez commenta in questo modo…

“Siccome vedo molti artisti compatti con questa scelta lungimirante di protesta, replicate le gesta del vostro beniamino, organizzate un concerto in piazza chiamando un vostro amico assessore di Forza Italia, e fatevi fotografare con gli hashtag ‘Forza Italia’ e ‘Campagna elettorale 2021’. E avete avete il vostro ‘Protesta starter pack’ pronto per voi. Mi raccomando ragazzi, la rivoluzione inizia da oggi.“

Segue quindi screenshot che collegano il live, secondo quando afferma Fedez, alla campagna di elezioni comunali. A voi le conclusioni…