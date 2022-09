Fedez fa un’importante donazione per Rozzano, la zona periferica da cui proviene

Fedez continua con il suo intento di restituire, grazie alla Fondazione Fedez, parte di quello che la vita, tra fortuna e duro lavoro, gli anno dato. Questa volta è toccato al quartiere da qui proviene, Rozzano in provincia di Milano, attraverso una donazione importante.

La Fondazione Fedez E.T.S., presentata come una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità, ha quindi abbracciato il progetto di riqualificazione del centro cittadino di Rozzano per aiutare la periferia da cui Fedez stesso proviene e in cui abita ancora la sua famiglia. E lo fa in modo concreto.

Nella mattina del 14 settembre 2022 l’artista ha consegnato al sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, un assegno di 130.000 euro per contribuire alla creazione del nuovo parco dello sport. Il parco sarà dotato di uno skatepark di circa 2mila metri quadrati, di un’area multi funzione per il calcetto, una per la pallavolo e la pallacanestro oltre a diverse attrezzature sportive e un’area dedicata al parkour.

Queste le parole del rapper riguardo al suo legame, ancora profondo, con la periferia: