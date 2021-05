Fedez denunciato dalla Rai per danno d'immagine risponde a sua volta con una denuncia. Ecco cosa sta accadendo...

Fedez VS Rai, dopo il Concertone del Primo Maggio la bagarre continua e la Rai ha querelato il rapper per diffamazione. Ma cosa rischia l’artista e cosa sta succedendo esattamente? Andiamo a scoprirlo insieme.

In primis c’è stato il disco del rapper in diretta su Rai 3, parole in cui Fedez ha specificato che l’azienda di stato aveva voluto visionare e approvare il suo discorso prima dello show cercando di applicarvi un meccanismo di censura. La Rai ha subito smentito le parole del rapper che, per tutta risposta, ha pubblicato il video della telefonata intercorsa con la vice direttrice di Rai 3 e gli autori del programma (vedi qui).

Il Rapper ora sarebbe stato accusato di danno d’immagine.

Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai ha affermato “Si tratta di un atto dovuto e doveroso. Su temi come la libertà di espressione e il rispetto della persona non è possibile scherzare. Quella sera sono state fatte e dette cose troppo gravi”.

Si ricorda che il reato di danno d’immagine rientra nella diffamazione e, secondo la Legge, per la precisione articolo 595 del Codice Penale, sancisce una pena fino ai tre anni di reclusione o il pagamento di una multa non inferiore ai 516 euro in caso di offesa recato a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Quel che è certo è che questo caso potrebbe creare un precedente che dipenderà da come saranno interpretate e lette le parole di Fedez. Del resto la Rai è un servizio pubblico di stato che dovrebbe permette la libertà di espressione.

In ogni caso il rapper, per nulla spaventato, ha a sua volta annunciato di voler procedere, per reato di diffamazione, contro il Direttore di Rai 3 Franco Di Mare, il quale, ricordiamo in una riunione della Commissione di vigilanza Rai, ha accusato Fedez di aver orchestrato tutto per complottare contro di lui.

Nel frattempo ieri Fedez ha postato un articolo de La Repubblica che titolava: “Concertone, la vigilanza Rai dice no all’audizione di Fedez – Impropria e inopportuna. Invii una memoria sul caso Primo maggio” . Il suo commento? “Questi erano quelli del serve un contraddittorio.”

A quanto pare la commissione di vigilanza Rai si rifiuterebbe di ascoltare la sua versione dei fatti. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e capire come la Rai, che ha gestito obiettivamente la faccenda, ne uscirà.