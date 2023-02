Fedez porta Beppe Vessicchio e Muschio Selvaggio in Rai. E’ polemica con Ultimo

Fedez è uno dei nomi più chiacchierati (anche) di questa edizione di Sanremo 2023 pur non essendo in gara. Il tutto è dovuto in primis alla presenza della moglie, Chiara Ferragni, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ma anche perché ha trasportato il suo podcast ‘Muschio Selvaggio‘, realizzato con il creator digitale e youtuber Luis Sal, su Rai2 per tutta la settimana.

Il programma, ormai strafamoso sul web, è nato un paio di anni fa e ha raccolto nel tempo milioni di visualizzazioni grazie soprattutto alla presenza di ospiti sempre diversi con cui si approfondiscono i temi più disparati.

Con l’avvento in Rai, Fedez e Luis hanno scelto di chiamare in loro supporto come ospite fisso il grande Maestro Beppe Vessicchio che, quindi, pur avendo scelto di non dirigere l’orchestra per nessuno dei 28 artisti in gara, sarà comunque presente a Sanremo in altra veste.

Cosa ha detto fedez nella prima puntata di muschio selvaggio

Nel corso del primo appuntamento, andato in onda a partire dalle 18:40 su Rai 2 e in versione integrale su RaiPlay, sono stati ospiti Marco Mengoni, Tananai e i Modà.

Come consuetudine, i due conduttori hanno intrattenuto i loro ospiti con vari giochi e domande di varia natura, non per forza legate alla loro partecipazione al festival, e, tra una battuta e l’altra, Fedez si è lasciato sfuggire una piccola frase che non è passata inosservata e che potrebbe essere il principio di una vicenda su cui indagare.

Durante la chiacchiera con Tananai, infatti, Fedez ha citato il famoso meme dello scorso anno “Tananai è arrivato ultimo ma Ultimo non può arrivare Tananai”, e fino a qui tutto bene, se non fosse che subito dopo lo stesso cantante milanese ha detto senza mezze misure che “Ultimo non vuole venire qui da noi”.

Imbarazzo e gelo in studio con Beppe Vessicchio che prova a smorzare aggiungendo seraficamente “ma no, magari non può per i vari impegni” e Fedez che rincara la dose dicendo “nono, non è che non può. Non vuole”.

Magari si tratta solo di un siparietto di poco conto o magari no e bisognerà capire meglio come stanno le cose tra i due. Che ci sia aria di dissing tra due pesi massimi della musica italiana?