Pio e Amedeo senza freni (e censure) ai Seat Music Awards contro Fedez. Il rapper risponde: "State perdendo smalto..."

Sono passati quattro mesi dalla bufera scatenata al Concerto del Primo Maggio da Fedez e sulla presunta censura dalla Rai. Ieri su Pio e Amedeo hanno impostato la propria esibizione post premio Arena di Verona proprio sul rapper che, come sempre, non ha tardato a rispondere.

Il premio che è stato conferito loro è “per aver innovato il linguaggio televisivo e saper cogliere le sfaccettature della vita quotidiana rendendole spettacolari con ironia e irriverenza”. E diciamo che, anche ieri sera, i due comici a modo loro lo hanno fatto. Ecco il loro discorso…

Perché il bello è che nella musica ognuno è libero, può dire ciò che vuole. Hai visto di che parla la canzone di Madame? Noi vogliamo fare una cosa, anche per Claudio Baglioni, che è uno storico, come faceva lui? – E una storia va a puxxane – lì si poteva dire.

Noi vorremo dedicare questo premio stasera ad un concetto, la libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, augurandoci che la libertà. rimanga tale… viva la libertà.

Anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza fare tante polemiche, dai Federico si fa la polemica, ti piace che poi fai traffico sui social e poi – poh fai swipe up – e si vende i prodotti – compra lo smalto che ho fatto io – Insomma applauso alla Rai che non ci ha censurato”.

Carlo bello che piacere essere qui. Se Pio e Amedeo sono su Rai Uno vuol dire che la Rai è libera. Hanno detto – No i dirigenti della Rai censurano – e invece niente nessuno si è permesso di venire da noi a chiedere – ragazzi che dite? -, anche perché se ce lo avessero chiesto avremmo inventato altre cose, si fa così. Sopratutto quando è in diretta e dice quello che pensa, non è che arriva un bodyguard a prenderti e cacciarti dal palco.

E così Pio e Amedeo hanno chiuso la loro esibizione facendo urlare alle 23:20 a tutta l’Arena di Verona le stesse parole per cui il Moige ha inveito contro Lino Banfi.

Ecco la risposta di Fedez postata sulle proprie storie Instagram:

Stavo andando a nanna e mi hanno scritto tutti – ah Pio e Amedeo ti hanno dissato – io volevo dormire. Figo, onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai perché l’ho trovata una grande installazione artistica. Cioè nella Rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio.

FIGO! Bravi tutti, mi è piaciuto, bravi Pio e Amedeo spero un giorno di diventare un anticonformista, anti sistema rivoluzionario come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del neg*o e fro**o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni.

Bene ragazzi io mi immergo nella mia disperazione e nella mia vita triste, domani alle dieci apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e niente mi inventerò qualche polemica per riuscire a dare da mangiare ai miei figli.

Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola neg*o e fro**o, ma siete in diretta sulla Rai ma una bella bestemmia non me la tiri? I neg*i e i fro*i ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno sono obbligati a perdonarti, un po’ arrugginiti state perdendo lo smalto e se volete ve ne presto un pochino