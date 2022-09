Fedez svela sui social la sua inedita versione di “Amore disperato” di Nada in feat. con i Pinguini Tattici Nucleari

Fedez spoilera sui social la sua versione di Amore Disperato con i Pinguini Tattici Nucleari.

Amore disperato di Nada, brano lanciato nel 1983, è uno dei brani di maggior successo, non solo nel repertorio della cantautrice, ma dell’intera musica italiana. Ed è anche una delle canzoni più coverizzate. Ne hanno realizzate versioni, tra gli altri, i Super B, Silvia Salemi e Dolcenera.

Quello che sino ad oggi non sapevamo è che esiste una versione di Fedez realizzata con i Pinguini Tattici Nucleari, che ne hanno anche curato gli arrangiamenti, completamente inedita.

Fedez Amore Disperato con i Pinguini Tattici Nucleari

A svelarlo, facendone ascoltare anche una parte in anteprima, è stato il rapper stesso in una diretta su TikTok…

“C’ho una roba, che non so se è qua, dovevo fare Amore disperato con i Pinguini. Poi non è mai uscita e ho notato che Amore disperato ha la base uguale a Stressed out dei Twenty One Pilots (brano del 2015 . Ndr) Quindi ho registrato sui Twenty One Pilot Amore disperato“

Fedez ha aggiunto un appello per i suoi fan che coinvolge la band di Riccardo Zanotti: “I Pinguini l’avevano riarrangiata da paura. Dovete scrivere ai Pinguini che dobbiamo farla uscire…”

In attesa che parta, e siamo sicuri che partirà, l’azione social da parte dei fan di Fedez e di quelli dei Pinguini Tattici Nucleari ecco a seguire la parte di testo spoilerata dal rapper:

Sembra un angelo caduto dal cielo

ti ho visto uscire dalla smart come fossi un bruco

una farfalla che s’aggrappa ad un filo di trucco

tu spezzi gli uomini così

come Giuli Chabib

e poi ti rifai più bella come Bella Hadid

io per te direi addio al mio celibato

tette piccole così, non mi ubriaco

da tre metri sopra il cielo

ad un metro di distanza

finalmente tutto vero

abbiamo chiuso il cielo in una stanza

Lei ballerà fra le stelle accese

e scoprirà, scoprirà l’amore

amore disperato

ah ah ah ah

ah ah ah ah