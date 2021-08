Fedez registra due brani e chiude il nuovo album in uscita entro la fine dell’anno

Fedez nuovo album in arrivo… il rapper è attualmente impegnato con la chiusura del suo nuovo disco.

Il 2021 è stato un anno molto particolare per Fedez, l’artista ha infatti debuttato al Festival di Sanremo al fianco di Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome (certificato con il doppio disco di platino), ha creato un vero e proprio caso mediatico con la sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio Roma e ha continuato le sue battaglie, da Scena unita passando per il DDL ZAN.

Suo inoltre il tormentone estivo dell’anno, Mille, brano in cui ha avuto l’idea geniale di coinvolgere due artisti molto diversi tra loro: Achille Lauro & Orietta Berti.

Il tutto mentre sui social spopola anche grazie alle storie con i suoi adorabili figli, Leone, già una baby star, e Vittoria.

Ma ora è tempo di tornare a far parlare la musica…

FEDEZ NUOVO ALBUM

L’artista al momento si trova in Sardegna dove ha ultimato, proprio ieri, 11 agosto, la registrazione degli ultimi due pezzi che andranno a formare il suo nuovo album. Presenti con lui in alcuni degli scatti postati il produttore sardo Andrea Piraz (proprietario di uno dei migliori studi di registrazione dell’isola) e Dargen D’Amico.

Un disco di cui al momento non si sa molto se non che, parole sue, ci sarà un brano che farà molto discutere, senza censure ne filtri e che gli porterà nuove querele (cosa a cui ormai l’artista è abituato, dal Codacons alla Rai).

Nel nuovo disco potrebbero finire anche i brani pubblicati in questi ultimi due anni Problemi con tutti (Giuda), Bella storia e Bimbi per strada (Children), oltre al pezzo di Sanremo. Tra i co-autori dei brani saranno sicuramente coinvolti Jacopo Matteo Luca D’Amico, Davide Simonetta (che dovrebbe comparire anche nel ruolo di produttore come D.Whale) e Paolo Antonacci.

Fedez manca dal mercato discografico con un album dal 25 gennaio 2019, giorno in cui pubblicò Paranoia Airlines. Al momento non c’è una data di uscita per il nuovo album che, in ogni caso, uscirà entro la fine del 2021.