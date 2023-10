Fedez dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli dopo quasi dieci giorni

Fedez è tornato finalmente a casa dopo più di una settimana dal suo ricovero al Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere.

Il Primario Marco Antonio Zappa, direttore del reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica, lo ha assistito in tutto il percorso e nelle operazioni che ha dovuto subìre per salvargli letteralmente la vita.

Le dimissioni sono state firmate in mattinata, alle 14:00 è arrivato il padre Franco e, poco dopo, anche Chiara Ferragni per riportarlo a casa e garantirgli quel riposo che adesso è necessario, come lui stesso ha dichiarato una volta uscito dall’ospedale poco dopo le 17:

“Sto bene, devo solo riprendermi un pochino, ho solo bisogno di riposo. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”

Da pochi minuti è anche online una foto di famiglia in cui Federico ringrazia ancora una volta tutti per il sostegno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Adesso resta da capire cosa succederà con gli impegni professionali al tavolo di X Factor.

Dopo la smentita da parte di J-Ax via Instagram, in cui dice chiaramente che non prenderà il posto di Fedez come giudice, ci si interroga sulle varie opzioni praticabili.

La prima, quella che tutti auspicano, è che per l’inizio dei live a fine ottobre il rapper possa essersi ripreso al 100% ma sembra più percorribile una strada simil-Amici.

Come spesso accaduto nelle ultime edizioni del programma di Maria De Filippi in caso di covid, anche in questo caso la produzione del talent targato Sky potrebbe decidere di far collegare Fedez da remoto e piazzare un maxischermo al posto della sua seduta.

Al momento è ancora presto ma si pensa già a cosa fare. Nel frattempo auguriamo a Federico un buon riposo e una pronta guarigione.