Il caso Fedez a Belve, interviene la sinistra e l’AD Rai spiega le reali motivazioni sul blocco dell’intervista

Mentre Fedez è ancora ricoverato in ospedale l’Amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, tramite un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha confermato il vedo da parte dell’azienda alla presenza del rapper nelle vesti di ospiti a Belve.

Partiamo dall’aggiornamento sulle condizioni di Federico.

Fedez, vittima di un nuovo sanguinamento che ha richiesto un altro intervento e conseguente trasfusione, è tutt’ora ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano, dove viene monitorato in maniera costante.

I genitori dell’artista, intercettati dai giornalisti fuori dall’ospedale, hanno rotto per la prima volta il silenzio. Il padre, Franco Lucia ha dichiarato: “Sta un po’ meglio. Io? Io devo stare bene per forza“.

La madre dell’artista, nonché sua manager, aggiunge che il figlio “sta un po’ meglio, così così“.

Secondo il professor Massimo Falconi, il chirurgo che operò Fedez per il tumore al Pancreas nel 2022, non ci sono legami con l’intervento precedente ma le cause potrebbero essere un forte stress, l’assunzione di farmaci senza gastroprotettore o una forte secrezione acida.

Torniamo ora sul caso “Belve” e sul perché, ormai dieci giorni fa (ma la storia è uscita solo ora che l’artista è ricoverato, l’azienda Rai ha deciso di bloccare l’ospita da Francesca Fagnani.

Fedez a Belve. Le parole dell’amministratore delegato

L’AD della Rai, Roberto Sergio, ha spiegato a Il Corriere che la scelta è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai. Non si tratterebbe quindi di una questione di compenso economico:

“Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero.

Il problema non è, riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno“.

Insomma le frasi di Fedez pronunciate al Concerto del Primo Maggio nel 2021, e su palco della nave Costacrociere, durante Sanremo 2023, parole contro alcuni politici, sono la causa di questo veto che sta facendo molto discutere.

Francesca Fagnani ha già dichiarato quanto segue nei giorni scorsi: “Non condivido stop a Fedez. Ma l’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così“.

Le dure critiche su questa scelta arrivano anche dal mondo politico. Il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, ha sottolineato l’incoerenza di un’azienda che censura Fedez ma permette l’apparizione di Fabrizio Corona: “La Rai dice no a Fedez, ma ospita il pluricondannato Corona a Domenica In. E’ ormai chiaro con quali criteri vengono scelti alcuni personaggi e altri no. L’importante è non criticare il governo o la maggioranza. Quello contro Fedez è un gravissimo veto che nasconde una precisa scelta politica contro una voce non gradita al governo“.