Fedez asfalta tutti con le sue barre a Real Talk: Chiara Ferragni, Dikele, Luis Sal e la politica italiana

Fedez contro tutti a Real Talk.

Il rapper più discusso d’Italia che, ricordiamo, il prossimo febbraio tornerà per la seconda volta, la prima da solista, in gara al Festival di Sanremo, sta facendo discutere per la sua partecipazione a Real Talk dove, in tre free style, ha attaccato vari personaggi e situazioni, da Dikele (scrittore e giornalista fondatore di Esse Magazine) fino a Muschio selvaggio passando per politici e giornalisti e, ovviamente, Chiara Ferragni.

Per chi non lo sapesse Real Talk è un format YouTube italiano dedicato alla musica rap ideato da Bosca e Kuma nel 2016. Il progetto si distingue per il suo focus sulle performance autentiche e non editate degli artisti, che si esibiscono su beat originali in uno studio dall’atmosfera underground.

Le barre presentate da Fedez nei tre pezzi mettono sicuramente in chiaro le cose per chi, tra Ferragnez, vita da social e tormentoni, si fosse dimenticato del talento da rapper di Federico. Se volete leggere i testi dei tre freestyle e ascoltare i pezzi cliccate in basso su continua.