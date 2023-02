Fedez, “Anna Oxa è stata maleducata durante le prove”

Fedez crea il vespaio di polemica della serata e le accuse piombano nuovamente su Anna oxa, rea di avere scavalcato l’ordine degli artisti durante le prove.

Federico ha svelato l’accaduto su Instagram, in diretta congiunta con Trash Italiano, specificando che:

“C’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi stavamo aspettasndo da due ore insieme ad altri artisti, è arrivata e ha saltato tutti. E’ stata davvero maleducata, ero tentato di dirglielo ma poi ho lasciato perdere”

Ricordiamo che Anna Oxa è reduce da un’altra serata di fuoco, dove è stata accusata (ingiustamente, come dichiarato dalla Rai in via ufficiale) di aver gettato un bicchiere d’acqua addosso a Madame.

Tutti questi comportamenti hanno contribuito e stanno contribuendo a rendere Anna Oxa l’artista la più chiacchierata di questa edizione. Fedez ha solo rincarato la dose.

Vi terremo aggiornati, in attesa della risposta della cantante che, di certo, arriverà dopo la sua esibizione e in ogni non prima (ne siamo certi tra il serio e il faceto) delle dichiarazioni di Milly Milano, amministratrice della pagina Oxarte che sta gestendo tutte le varie comunicazioni e difese dell’artista.