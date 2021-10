Federico Rossi... in arrivo il nuovo singolo in featuring con Ana Mena?

Federico Rossi Ana Mena… potrebbe essere questa la nuova coppia dell’autunno musicale 2021. Almeno da quello che i due artisti lasciano intuire dai social.

Entrambi gli artisti sono reduci da un’estate di successi…

Federico è reduce dal debutto da solista dopo la separazione artistica da Benjiamin Mascolo. Ad aprile il giovane artista ha lanciato Pesche, canzone che è stata recentemente certificata con il disco di platino per le oltre 70.000 unità.

A seguire Fede ha prima collaborato con Annalisa in una nuova versione del brano Movimento lento, canzone contenuta nell’album della rossa cantante, Nuda, e reincisa in duetto. Questo brano è stato uno dei più ascoltati dell’estate e ha conquistato il doppio disco di platino.

Quasi in contemporanea il ragazzo ha lanciato un nuovo brano da solista, Non è mai troppo tardi. Ora si mormora che potrebbe esserci un tentativo di debutto al Festival di Sanremo 2022.

Ana Mena, anch’essa artista della scuderia Warner Music, è invece da quattro estati di successi tra Italia e Spagna, due al fianco di Fred De Palma (D’Estate non vale e Una volta ancora) e due con Rocco Hunt (A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso) per un totale di 16 dischi di platino in Italia, 11 dischi di platino in Spagna e 1 disco d’oro sempre in spagna.

Federico Rossi Ana Mena – Il Duetto

A questo punto, visto i grandi risultati in coppia con De Palma e Hunt è probabile che Warner voglia provare a lanciare Ana Mena al fianco di Federico Rossi. Gli indizi parlano chiaro… entrambi gli artisti hanno postato sui rispettivi social due foto delle sagome dei loro visi in ombra e, in entrambi i post, compare il commento di Jacopo Ettorre, autore che ha più volte collaborato con Federico Rossi.

Insomma non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale con data di uscita e titolo.