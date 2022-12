Amici 22: Il nuovo inedito di Federica è “Ventisei modi”

Federica Ventisei modi testo e significato del nuovo inedito del cantante presentato per la prima volta nella gara di canto giudicata da Emma Marrone domenica l’11 dicembre 2022 ad Amici di Maria De Filippi.

Per Emma è un bellissimo pezzo, molto radiofonico. Anche la speaker di Radio 105 presente concorda. Per la Brown il brano è molto intenso e consiglia alla ragazza di respirare mentre canta, di godersela.

Federica Ventisei modi Significato del brano

Una canzone d’amore in cui Federica parla di un rapporto in cui i due non riescono a stare lontani ma anche troppo vicini rischiano di farsi male e per questo sente il bisogno di trovare il modo di perdonarsi e lasciare andare.

Federica Ventisei modi testo

Ho ventisei modi per

correre nel vento senza farmi male

ho ventisei modi per

crescere veloce senza stare con te

non dirmi che sono qualcosa

se non sono niente

che cerco gli sguardi dentro l’altra gente

che sono un disastro

e no, non mi accorgo che sono io controcorrente

Ferma, spesso zitta, piccolina come tante

nebbia fitta sopra le mie guance rosa

e le mie scarpe viola

i miei nodi in gola

Non lo direi mai, non lo sai

distanti due millimetri, due millimetri

non ci sappiamo stare, tipico di noi

fare mille storie

mangiarsi il cuore

non lo sai mai, non lo sai

vicini due millimetri, due millimetri

non ci sappiamo stare

se mi cerchi tu, io mi tolgo i dubbi

ti chiamo io, tu fuggi

Ho ventisei modi per

non ritrovarti

e perdonarmi