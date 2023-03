I Fast Animals and Slow Kids riarrangiano le proprie canzoni in un tour inedito con un’orchestra da camera di sei elementi

Fast Animals and Slow Kids tour 2023.

La band, composta da Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre).

I Fast Animals and Slow Kids sono pronti a intraprendere il loro primo tour nei teatri italiani, un tour il cui nome è tutto un programma: Una notte con Fast Animals and Slow Kids – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera.

Quello a cui si potrà assistere sarà un live anomalo con una formazione inedita che vedrà accanto ai membri della band una piccola orchestra da camera di sei elementi. Gli arrangiamenti sono stati affidati al Maestro Carmelo Patti, che ha dato una nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band.

Le prime tre date del tour, quelle di Perugia, Bologna e Milano, sono già sold out, confermando l’enorme successo della band.

Il live sarà un vero e proprio viaggio in quattro atti che ripercorre la storia e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso insieme all’inizio dei vent’anni. Le canzoni diventano così il pretesto per raccontare i temi portanti della vita e della carriera dei Fast Animals and Slow Kids, in un percorso di crescita in cui ognuno si può rispecchiare.

Fast Animals and Slow Kids tour 2023

Questo il calendario del tour organizzato da Vivo Concerti.

Mercoledì 29 marzo 2023 – Perugia, Teatro Morlacchi (SOLD OUT)

Giovedì 30 marzo 2023 – Milano, Teatro degli Arcimboldi (SOLD OUT)

Mercoledì 5 aprile 2023 – Firenze, Teatro Verdi

Martedì 11 aprile 2023 – Torino, Teatro Alfieri

Domenica 16 aprile 2023 – Padova, Gran Teatro Geox

Mercoledì 19 aprile 2023 – Roma, Auditorium della Conciliazione

Sabato 29 aprile 2023 – Bologna, Teatro EuropAuditorium (SOLD OUT)

Mercoledì 3 maggio 2023 – Perugia, Teatro Morlacchi

