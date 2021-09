Esce venerdì 17 “È gia domani”, il nuovo album dei Fast Animals and Slow Kids. Annunciati gli appuntamenti instore e il tour

Fast Animals and Slow Kids nuovo album in uscita il 17 settembre per Woodworm in licenza esclusiva per Believe.

È già domani, questo il titolo del disco, contiene i brani lanciati negli scorsi mesi, Come un animale, Cosa ci direbbe featuring Willie Peyote e Senza Deluderti, oltre al nuovo singolo Stupida canzone che sarà lanciato in radio venerdì 17 settembre in concomitanza con l’uscita del disco.

L’album è frutto di due anni di lavoro che hanno portato Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) nuovamente in studio dopo il precedente album del 2019, Animali notturni.

L’album è stato prodotto da Matteo Cantaluppi e i FASK (l’acronimo utilizzato dai fan), registrato da Cantaluppi e Ivan Antonio Rossi (che ha curato anche il missaggio) e masterizzato da Giovanni Versari.

Questi i 12 brani, tutti scritti dalla band ( che si è avvalsa della collaborazione di Lodo Guenzi per il testo di Come un animale mentre Willie Peyote firma la sua parte in Cosa ci direbbe).

Questa la tracklist completa

È Già Domani Stupida Canzone Cosa ci direbbe Lago ad alta quota Fratello mio Senza Deluderti Come un animale Rave Un posto nel mondo In vendita Portami con te È già domani ora









FAST ANIMALS AND SLOW KIDS NUOVO ALBUM: instore ed eventi

Tutti gli appuntamenti Instore sono stati organizzati secondo le regole necessarie per evitare il contagio da Covid19.

Questi gli appuntamenti:

venerdì 17 settembre FIRENZE – ore 21:00 TEATRO DELLA PERGOLA (Via della Pergola, 12/32)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Feltrinelli

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Mondadori

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Lunedì 20 settembre CESENA – ore 22:00 LA FRAGOLA DE BOSCH (via Sotto Rigossa 1321)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Martedì 21 settembre PADOVA – ore 22:00 PARCO DELLA MUSICA (via Venezia, 40)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Mercoledì 22 settembre BERGAMO – ore 22:00 SPAZIO POLARESCO (via del Polaresco, 15)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco Preordinata o acquistata nel punto vendita Mondadori o all’evento)

Venerdì 24 settembre TORINO – ore 22:00 OFF TOPIC (via Giorgio Pallavicino, 35)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

TOUR

Il È GIÀ DOMANI TOUR in programma per il 2022 riporterà finalmente la band alla sua condizione ottimale: palchi, sudore, stage diving, tanto rock and roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”.

I biglietti sono in vendita online a partire da oggi, 13 settembre, alle ore 15:00 mentre saranno disponibili nei punti vendita autorizzati a partire da sabato 18 settembre alle ore 11:00.

Questi gli appuntamenti del tour prodotto da Vivo Concerti:

7 aprile 2022 PARMA Campus Industry Music

9 aprile 2022 BOLOGNA Link

12 aprile 2022 PADOVA Hall

15 aprile 2022 FIRENZE Tuscany Hall

19 aprile 2022 TORINO Teatro della Concordia

30 aprile 2022 NAPOLI Casa della Musica

3 maggio 2022 ROMA Atlantico

6 maggio 2022 MILANO Fabrique

È GIÀ DOMANI – IL TALK

Il giorno di uscita del disco, venerdì 17 settembre, il Teatro della Pergola di Firenze farà da cornice ad un vero e proprio talk, moderato da Lorenzo Luporini (Canale Di Venti) al quale parteciperanno ospiti del mondo musicale, del web e del giornalismo (i nomi verranno annunciati nei prossimi giorni).

Al centro dell’incontro (che inizierà alle ore 16:00) le tematiche raccontate all’interno del disco: il futuro, le aspettative, le relazioni, il giudizio e tutto quello i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS raccontano in È GIÀ DOMANI.

L’evento è ideato e prodotto da Show Reel Factory in collaborazione con il comune di Firenze in partnership con StrateCo e Treedom. L’accesso all’evento sarà gratuito e su prenotazione.