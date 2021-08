Fast Animals and Slow Kids: in attesa del nuovo disco tutto pronto per il finale di tour, con ospiti, ad Arezzo (Video)

Dopo le prime 12 date live i Fast Animals and Slow Kids si apprestano ad affrontare gli ultimi due concerti del loro tour acustico prodotto da Vivo Concerto per poi lanciare nel mese di settembre il loro nuovo album.

Dammi più tempo, questo il nome del tour, ha collezionato una serie di sold out in tutta Italia con un’inedita versione acustica presentata sul palco dalla band.

Un live che ha visto in scaletta anche Come un animale, Cosa ci direbbe feat. Willie Peyote e Senza deluderti, i tre singoli che hanno anticipato il loro nuovo lavoro in studio, È già domani, in uscita il prossimo 17 settembre per Woodworm in licenza esclusiva per Believe.

Fast Animals and Slow Kids: l’ultima data

Gli ultimi due appuntamenti dei Fast Animals and Slow Kids li vedranno esibirsi giovedì 26 agosto a Villa Bellini di Catania e il 31 agosto nell’Anfiteatro Romano nell’ambito di Anfiteatro Sotto le Stelle ad Arezzo.

In quest’ultima data saranno ospiti Willie Peyote e Appino, frontman dei The Zen Circus e compagno della band sin dagli esordi. Ad aprire la serata, sul palco TONNO e Elephant Brain.

Ecco come i Fast Animals and Slow Kids commentano il tour estivo e l’attesa per l’ultima data:

“ ‘Se non l’avessi detto io ero qui per te, se non l’avessi detto non smetterò di credere’. Queste sono le parole di ‘Senza deluderti’ che ci risuonano nella testa alla fine di ogni concerto, ma forse, riflettendoci su, la maniera più sensata di cantarle sarebbe con i pronomi ed i verbi invertiti: non ce l’avevate detto, non era certo e forse nemmeno ce l’aspettavamo ma quest’estate eravate qui per noi ed è stata una delle più belle di sempre grazie alle vostre voci. Come tutte le cose belle anche questa sta finendo ma volevamo che finisse nella maniera più memorabile possibile, con un concerto nella nostra seconda casa, circondati da chi ci ha aiutato a rendere tutto questo possibile; insieme a noi sul palco dell’anfiteatro di Arezzo ci saranno due ospiti, due musicisti, due amici che hanno segnato la nostra storia: Andrea Appino degli Zen Circus e Willie Peyote. Per fortuna, una volta scesi dal palco, la tristezza post tour che arriva ogni volta all’ultima data non troverà posto nelle nostre menti perché il 17 settembre uscirà il nostro nuovo album, ‘È già domani’ e come in qualche modo suggerisce il titolo, siamo già a quel giorno, pronti per ricominciare tutto daccapo, pronti per il futuro che ci attende.“

Qui a seguire un video con un breve estratto dai live dei Fast Animals and Slow Kids realizzato da Claudio Stanghellini.

Foto di copertina di Alessio Albi