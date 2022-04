Video girato a New York per il nuovo singolo di Fanya Di Croce, “Diversi da ieri”

Fanya Di Croce lancia il singolo Diversi da ieri e si prepara al mega tour Promuovi la tua musica che coinvolgerà oltre 2.000 artisti in tutta Italia.

L’artosta ha debuttato nel 2013 con il singolo Fermi noi mentre nel 2014 decide di reincidere Donna di Mia Martini per abbracciare una campagna di sensibilizzazione alla piaga del femminicidio.

In seguito esce l’inedito Contrario di niente nel 2016 e la sua voce diventa protagonista di una colonna sonora al Museo Maxxi di Roma, nell’ambito del semestre di presidenza dell’UE italiana.

Il nuovo singolo esce per Smilax publishing ed è prodotto da Enriko “Kikko” Palmosi. Fanya ne parla così: “E’ come fare di tutto per prepararsi a compiere quel salto speciale che si trasformerà in volo, ma proprio quando le ali si spiegano e si sta per cominciare a planare placidi sulle atmosfere sperate, la forza e la passione di quel salto si attenuano“.

Diversi da ieri racconta quel tempo sospeso, figlio di quel contatto travolgente con l’amore che si trasforma in paura di rompere un equilibrio, una stasi. La canzone vuole raccontare quel momento di dubbio dopo la passione, o meglio il sentimento che si intreccia al timore di farsi male.

Di Diversi da ieri è stato anche realizzato un video girato nel cuore di New York per la regia di Mattia Riccio e con protagonista l’attore Fabio Massenzi.

Il singolo non è però l’unico progetto di Stefania Di Croce in arte Fanya Di Croce. L’artista infatti sta producendo un grande tour, PROMUOVI LA TUA MUSICA, per la musica emergente nei teatri italiani che coinvolgerà oltre 2000 artisti in tutto il territorio nazionale.