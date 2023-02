Fantasanremo 2023 Sethu guida la classifica provvisoria e Will fa un bagno per 50 punti

Fantasanremo 2023 cambio di guida alla classifica provvisoria dopo tre serate. Sethu, Paola & Chiara e Will sul podio.

Continua la lotta per la vittoria del Fantasanremo 2023, quasi tutti i cantanti s’impegnano ad ottenere bonus. Nel canale Telegram del Fantasanremo 2023 ogni mattina gli utenti portano in revisione azioni dei propri giocatori e si creano delle vere e proprie discussioni accese… non vorremmo mai essere nei panni di chi assegna i punteggi. Detto ciò oggi rileviamo che i Cugini di Campagna hanno offerto un caffè sospeso a Colapesce Dimartino, Will ha fatto un bagno a mare, gIANMARIA in diretta dice che ci proverà a fare il bagno dopo aver preso il bonus ukulele ieri sera, Coma_Cose rivendicano il loro bonus matrimonio e si registra l’assenza di Mengoni, Oxa ed Elodie, giustamente come dicono i creatori del gioco si gioca responsabilmente e se i cantanti non vogliono partecipare va bene così… è solo un gioco.

1. Sethu 235 pt

2. Paola & Chiara 206 pt

3. Will 193 pt

4. I cugini di Campagna 191 pt

5. LDA 185 pt.

6. Marco Mengoni 180 pt

7. gIANMARIA 170 pt.

8. Olly 167 pt.

9. Colla Zio 161 pt.

10. Rosa Chemical 154 pt

11. Lazza 149 pt

12. Gianluca Grignani 143 pt

13. Ariete 123 pt

14. Levante 122 pt

15. Mr. Rain 115 pt

16. Tananai 108 pt

17. Colapesce Dimartino 107 pt

18. Madame 106 pt

19. Coma_Cose, Ultimo 103 pt

20. Modà 95 pt

21. Giorgia 90 pt

22. Mara Sattei 84 pt

23. Leo Gassmann 69 pt

24. Elodie 68 pt

25. Articolo 31 59 pt

26. Shari 50 pt

27. Anna Oxa 48 pt