Fantasanremo 2023 Sethu guida ancora la classifica provvisoria ma spuntano Mengoni e i Cugini di Campagna

Fantasanremo 2023 dopo la serata di ieri continua a guidare la classifica Sethu ma abbiamo una new entry sul podio, Marco Mengoni dopo la vittoria nella serata cover e una vittoria quasi certa a Sanremo 2023 vuole vincere anche il Fantasanremo. Terzi I Cugini di Campagna che stanno giocando tutte le carte a loro disposizione e per ben due volte sono ventiduesimi (cosa che gli fa ottenere un bonus +22).

In generale ieri sera abbiamo visto tanti ukulele sul palco, molti occhiali da sole e tanti regali ad Amadeus. Elodie, che deve aver letto i tantissimi messaggi che le ricordano di giocare, ha collezionato tantissimi punti compreso il bonus Pelù del furto della borsetta con tanto di ringraziamento sui social da parte di Piero Pelù.

Ora possiamo tranquillamente dichiarare che stanno tutti giocando tranne Anna Oxa in fondo alla classifica con 60 punti, come sottolineano gli ideatori del gioco non si può obbligare nessuno. D’altronde è nato come un gioco per godersi il festival sotto un altro punto di vista, quest’anno, inoltre, sono stati usati degli accorgimenti per non rendere tutto troppo eccessivo.

Far diventare un Malus dire Fantasanremo sul palco è stata una buona idea, anche i gesti che servono alla beneficienza sono molto utili.

Ecco la classifica provvisoria e non ci resta che attendere la giornata di domani per avere il vincitore del Fantasanremo 2023.

1. Sethu 365 pt

2. Marco Mengoni 335 pt

3. I cugini di Campagna 333 pt

4. LDA 264 pt.

5. gIANMARIA 261 pt.

6. Will 259 pt

7. Paola & Chiara 256 pt

8. Olly 240 pt.

9. Rosa Chemical 236 pt

10. Gianluca Grignani 230 pt

11. Ultimo 228 pt

12. Lazza, Tananai 214 pt

13. Colla Zio, Elodie 193 pt.

14. Levante 187 pt

15. Colapesce Dimartino 180 pt

16. Coma_Cose 178 pt

17. Ariete 177 pt

18. Mara Sattei 167 pt

19. Giorgia 158 pt

20. Mara Sattei 167 pt

21. Madame, Mr. Rain 150 pt

22. Articolo 31 147 pt

23. Modà 134 pt

24. Shari 120 pt

25. Leo Gassmann 100 pt

26. Anna Oxa 60 pt