Faith Kiddo l’Ep di debutto è Venom with Glitter

Arriva a pochissime settimane dall’ultimo singolo New Skin, Venom with Glitter l’Ep di debutto di Faith Kiddo, il vulcanico alterego di Federica Baraldi. Il progetto nato dall’esigenza di evadere dalla normalità, prende vita una sera di fine estate e si incarna in una bambola in continua evoluzione e con un occhio critico sulla realtà. Faith Kiddo è di per sè la parte più tenace e coraggiosa di Federica. Una musica senza etichette forte di una voce rock grintosa, che si avvale di melodie accattivanti su produzioni che strizzano l’occhio alla dance anni ’80 e ’90 ma anche a suoni contemporanei.

C’è tutto il mondo pop della cantautrice mantovana in questo primo Ep che mostra quattro volti della stessa bambola in un viaggio tra i più aspetti del la personalità di Faith Kiddo. A partire dalla vanità passando per il lato più sensuale toccando anche la follia e il lato più profondo e vulnerabile.

faith kiddo “venom with glitter”

Prodotto da Kimerica l’intero Ep è una danza che sa di rancore, quattro tracce che raccontano lati diversi di una personalità complessa a partire da New Skin: una provocazione ma anche un’ammissione di colpa in un inno all’apparenza, che con sarcasmo e contraddizione si prende gioco di quel mondo, soprattutto quello dei social, fatto di finta perfezione e di finto entusiasmo. Passando per Nothing I Can Do canzone che gioca con la sensualità e Go Prince Charming che tramite il racconto di una relazione finita male trasporta l’ascoltatore in un mondo delle favole tenebrosa, per arrivare infine a Dirty Laundry il pezzo intimo dell’Ep, un brano acustico e che vuole dare uno scossone chi nasconde i propri problemi nello stesso modo in cui si nasconde la polvere sotto al tappeto.

Foto di Francesco Greco