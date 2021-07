Fadi torna a due anni da Sanremo Giovani e rivoluziona la sua musica con “Ragazzo del 2000”

In Copertina

Leon Faun C'era una volta. Fantasy o non fantasy, questo è un rap che "incanta"

Il Prof di latino analizza i testi dell'album di esordio di Leon Faun, l'artista che sembra destinato a dominare la scena rap italiana.

Per i Maneskin arriva la conferma... sono gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify nell'ultima settimana

Oltre 51 milioni di ascolti nel mondo per Beggin' che scalza dalla vetta Olivia Rodrigo.

Classifica Spotify settimana 27: Blanco e Sfera si prendono la #1. Nella Viral tornano le canzoni di Raffaella Carrà

Sono otto i brani della showgirl che fanno il loro ingresso nella Top Viral 50 Italia.

Classifica di vendita FIMI album e vinili - Settimana 27: i Måneskin con tre album in entrambe le Top 20. Leon Faun primo tra i 33 giri

Continua la lenta discesa di Mahmood, ormai quasi fuori dalla Top 20. Rientrano in classifica inoltre due album di Raffaella Carrà.

Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 27: Nessuno ferma "Mille". Tra i brani dell'estate salgono "Makumba" e "Mohicani"

Da notare in positivo Blanco, presente in Top 50 con ben 4 brani mentre Rovazzi scompare dalla Top 100.

Le pagelle ai nuovi singoli in uscita il 9 luglio 2021: Alfa, Neno, Biondo, Romina Falconi, Arisa e....

Come ogni settimana le recensione dei nuovi singoli in uscita a cura del nostro critico musicale.

Classifica Radio Earone settimana 27: in vetta tornano i Coldplay. "Toy Boy" più alta nuova entrata della settimana

La musica italiana in Top 50 vince al momento con 27 posizioni contro 23.

Classifica FIMI degli Album più venduti nel primo semestre 2021: Sangiovanni in un mese e mezzo batte tutti

Nella Top 20 dei dischi più venduti nel primo semestre solo due album sono internazionali. Vendite in crescita rispetto al 2020.

Top e Flop Giugno: Måneskin in vetta al mondo e Fedez senza freni. Male Gianni Morandi e Mahmood

Tra i successi anche Blanco, Rkomi e i Pinguini Tattici Nucleari. Alcuni flop arrivano davvero inaspettati.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Video intervista ad Anna Tatangelo: La "ragazza di periferia" oggi beve "Sangria".

In questa seconda parte dell'intervista Anna racconta il suo percorso musicale svelandoci anche qualche aneddoto.

Videointervista a Random: “Tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza”

Dopo un Festival di Sanremo piuttosto controverso e la pubblicazione dell'album Nuvole, è ora uscito il nuovo singolo di Random Siamo Di Un Altro Pianeta. .

Intervista ad Aenea: "In Lilly 23 affronto con la musica temi delicati come farmaci e paure"

Questa nuova canzone segue il singolo d'esordio, "Trailer dal paradiso".

Videointervista a Takagi e Ketra: “Dicono che siamo quelli dell'estate, ma...”

Tra coloro che proveranno a conquistare lo scettro di sovrani dell'estate ci sono Takagi e Ketra. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Pride 2021: se anche gli artisti strumentalizzano le battaglie per i diritti umani...

Pride 2021. Ieri si è concluso ufficialmente il mese del Pride. Io sono stato chiuso in casa, non me la sento ancora di affrontare una folla e così ho colto l'occasione per leggere quante più notizie, per guardare quanti più profili social, Instagram storie e tutto quello che mi balzava all'occhio sull'argomento. Ho guardato con piacere video di...

Modà live: riprogrammate al 2022 le date del "Testa o croce Tour"

Le nuove date partiranno a inizio maggio e andranno avanti per tutto il mese.

Fadi torna a due anni da Sanremo Giovani e rivoluziona la sua musica con "Ragazzo del 2000"

Un nuovo sound con la produzione di Antonio Filippelli per il cantautore.

Bresh dopo i quasi 10 milioni di stream di "Angelina Jolie" torna con "Caffé"

Nel singolo Le esitazioni e le diverse sensazioni, a volte in contrasto tra loro, che accompagnano i momenti in cui due stanno insieme.

Laziosound Festival 2021: quattro giorni di musica con Fulminacci, Sierra, Tredici Pietro, Giaime e tanti altri

La manifestazione è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. I bigliett disponibili sull'applicazione DICE.fm .

VillaBanks pubblica il nuovo album liberatorio “Filtri + Nudo”

Il disco è il punto di arrivo del percorso musicale iniziato con il mixtape “Filtri”.

A 12 anni di distanza dal debutto Emis Killa lancia "Keta Music Vol. 3"

Il primo volume del Mixtape "Keta Music" uscì nel 2009 mentre il secondo risale al 2015.

Premio Bianca d'Aponte: il 14 e 15 luglio si terrà la finale dell'edizione 2020

Madrina dell'edizione e presidente di giuria è Arisa .

Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà e chiede il lutto nazionale

In un'intervista del 2020 la cantante svelava di sognare due programmi con la Raffa. Uno in Italia e uno in Spagna.

Max Gazzè da nuova vita a "Il vero amore" insieme a Greta Zuccoli

Il brano è estratto dall'ultimo album di Gazzè "La matematica dei rami" rivisitato in una versione inedita featuring Greta Zuccoli.

Romina Falconi scrive con Roberto Casalino il suo "mai una gioia"... esce "Magari vivi"

Il brano esce due anni dopo l'anti-tormentone "Magari muori" per Freak & Chic con distribuzione Artist First.

ARISA racconta la sua nuova visione dell'amore in "Psyco"

"...a chi mi giudica 'Psyco' solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia” afferma Arisa.

La Rappresentante di Lista lancia il singolo inedito "Vita" e parte in tour

A sorpresa, nel giorno della partenza del tour, anche La Rappresentante di Lista lancia un singolo inedito per l'estate.

Eurovision 2022: per le città ancora pochi giorni per candidarsi. Ecco i requisiti richiesti...

Le due edizioni italiane del passato si svolsero a Napoli e Roma.

Roberto Razzini, amministratore delegato di Warner Chappell Music Italy, si dimette

La notizia è arrivata improvvisa con una mail indirizzata allo staff italiano del distaccamento editoriale della nota major.

Speranza pubblica L'ULTIMO A MORIRE DELUXE, una versione aggiornata del suo disco con 4 nuovi brani

Il rapper Speranza annuncia le date del tour 2021 e i 6 nuovi brani contenuti in L'ULTIMO A MORIRE DELUXE.

Entics torna a distanza di 4 anni da "Purple Haze" con il singolo "Top player" prodotto da Bizzarri

Bizzarri, è una delle realtà più importanti del panorama reggae/dancehall italiano ed europeo che vanta collaborazioni molto importanti.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 9 luglio

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Osvaldo Supino pubblica "Lights Down Low" e la sua versione in spagnolo, "Perder el control"

Charles Onyeabor pubblica con Evry: "Do it your Way". Ecco il videoclip

Emma Nolde: da luglio a settembre Toccaterra Tour. Date e biglietti.

Parrelle lancia il suo singolo estivo "Dolomiti"

Il duo Ditta Marinelli lancia il singolo "Parole di vetro"

Andrea Sannino lancia il singolo romantico "Ammore"

Anteprima video: Con "Primo giorno" Riccardo Riccio e Miriam Santangelo portano il Future Chill Pop in Italia

Violet racconta in "Demonio" la condizione dell'uomo dei giorni nostri e ne esce un ritratto, crudo, a tratti dark

Rio lancia "Stelle di sale" un brano istintivo che prova a congelare un momento

Classifica dei vinili più venduti in Italia nel primo semestre 2021: Måneskin in testa davanti a Harry Styles e Caparezza

Classifica di vendita FIMI singoli primo semestre 2021: sul podio tre realtà molto diverse tra loro. Ottimi risultati per Sanremo 2021

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

