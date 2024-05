Fabrizio Moro, nel nuovo singolo “Maledetta Estate” il racconto di un viaggio mai iniziato

Fabrizio Moro, “Maledetta Estate“: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 maggio, “Maledetta Estate” (Fattoria del Moro) è il nuovo singolo di Fabrizio Moro: una canzone che non insegue nessuna moda musicale e che ci traghetta verso l’estate, conservando al proprio interno i colori e i sapori delle canzoni senza tempo.

“Maledetta estate è la chiave della mia visione di questo periodo così spensierato e travolgente per tutti. Uno sguardo distaccato, il mio, che mi porta però a tenere stretti con me i ricordi preziosi di una stagione magica. Questa canzone parla di distanze e di quanto un brano, a volte, possa diventare un vero collante tra due persone che si sono appena conosciute. Basta soltanto un attimo per innamorarsi, sorridere, gettare le armi e tuffarsi. L’estate passa in un attimo, è vero, ma i ricordi no. In fondo, Cosa ci resta da scegliere, davvero?”.

Fabrizio Moro, “Maledetta Estate”: significato del brano

“Maledetta Estate” è un viaggio, forse mai iniziato per davvero. Si tratta di un’istantanea temporanea, una polaroid da conservare nel tempo.

Ed ecco che il sound, a tratti malinconico e nostalgico, non fa altro che contribuire a creare un vero e proprio limbo spazio-temporale, che trasporta l’ascoltatore in uno stato di libertà e spensieratezza.

Ma non è tutto! Nel brano troviamo infatti anche riflessioni e nuove consapevolezze, condite dalla salsedine dei ricordi.

Fabrizio Moro, “Maledetta Estate”: testo del brano

Potrei restare qui per ore

Con il vento in faccia e le finestre aperte

Della gente che fuma sui balconi

Mentre io e te siamo distanti

Si infrange un’onda e spinge avanti

Come una canzone che abbiamo già ascoltato insieme

Mille volte e mille ancora

Perché parlava un po’ di noi

Maledetta estate che mi fa pensare a te

Maledetto amore che ho vissuto e ora non c’è

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Aprono gli occhi le parole che t’aspetti

Nelle radice dei pensieri nascono i progetti

Ritroverai la vita fuori dai cassetti

Non sei mai stata libera libera libera

Dalla paura che avevi di me

Dalla paura di correre in fretta e lasciarti cadere

Come le stelle sul mare

Maledetta estate che mi fa pensare a te

Maledetto amore che ho vissuto e ora non c’è

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Scivola via

La paura tua di scegliere

Cosa ci resta poi da scegliere

Dove vanno le cose vissute

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Maledetta estate che mi fa pensare a te

Maledetto amore che ho vissuto e ora non c’è

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Soltanto un attimo

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Foto di copertina di Claudio Junior Bielli