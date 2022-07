Fabrizio Moro estrae un nuovo singolo dall’ultimo disco e parte con il “La mia voce tour 2022”

Fabrizio Moro La mia voce significato del testo della canzone che dà il nome, non solo all’ultimo progetto discografico del cantautore, ma anche al tour estivo al via dall’11 luglio.

Moro torna live con uno spettacolo organizzato e prodotto da Friends & Partners, La mia voce tour 2022, tournée estiva che proseguirà per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia. Il tutto in attesa del mese di dicembre quando il cantautore sarà protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Fabrizio Moro la mia voce significato del brano

A pochi giorni dal debutto arriva in radio anche il singolo che dà il nome al tour, La mia voce. Il brano è il terzo singolo estratto dall’album omonimo ed è una canzone nel quale emerge l’inconfondibile forza d’espressione di Fabrizio Moro che si trova a riflettere sulle incoerenze nel mondo.

In La mia Voce l’artista dosa parole e rabbia, con voce cruda e potente, sottolineando che non si è mai abbastanza maturi per combattere contro un sistema di omologazione e apparenze per far vincere la verità.

Queste le date del tour estivo di Fabrizio dove sarà accompagnato da Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

11 luglio, Piazza Vittorio Emanuele II, VARALLO SESIA (VC) – Alpàa Festival

14 luglio, Piazza della Cattedrale, ASTI – Asti Musica

16 luglio, Castello Carrarese, ESTE (PD) – Estestate Festival

17 luglio, Parco Vulcanologico, SAN VENANZO (PG) – Festival Incanto d’Estate

8 agosto, Piazza Cavour, TERLIZZI (BA)

13 agosto, Stadio Jannella, GROSSETO – Vintage Lux Festival

17 agosto, Forum Eventi, SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

18 agosto, Piazza delle Regioni, PRESICCE (LE) – I Colori dell’Olio

20 agosto, Anfiteatro Falcone Borsellino, ZAFFERANA ETNEA (CT) – Festival Sotto il Vulcano

22 agosto, Teatro Parco Urbano, FINALE DI POLLINA (PA)

23 agosto, ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) – Le Castella Music Fest

24 agosto, Teatro al Castello, ROCCELLA JONICA (RC)

26 agosto, Piazza Orsini, MONTORIO AL VOMANO (TE) – Gran Sasso Live

27 agosto, Arena Mandozzi, SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

18 dicembre, Mediolanum Forum di Assago, MILANO

21 dicembre, Palazzo dello Sport, ROMA

Fabrizio Moro la mia voce testo e audio

(di Fabrizio Moro e Robero Cardelli)

Non voglio credere che è sana questa esitazione

E che è sbagliato compromettermi senza ragione

Quello che sento non deve morire in me perché ci credo

Al limite lo metto dentro una canzone

Non voglio credere che posso solo bisbigliare

Che il tempo esiste solamente, sai, per invecchiare

Non voglio credere alla voce di un telegiornale

Non voglio credere

Non temete

Io non sono e non sarò quel che volete

Non dovete

Non potete

Ignorare la mia voce, la mia sete

Mi hanno detto di contare prima di parlare

Ma è giusto solo se non so quello che devo dire

Voglio trovare la mia strada prima di morire

Ma come faccio se non so nemmeno dove andare?

Ho messo in dubbio i sogni già alle scuole elementari

Vuoi fare il cantautore?

Saranno cazzi amari

Vuoi usare ogni neurone?

Saranno cazzi amari

Sarai spolpato da un sistema che ci vuole schiavi (tutti)

Non temete

Io non sono e non sarò quel che volete

Non dovete

Non potete

Ignorare la mia voce, la mia sete

E fra i coriandoli di questo assurdo carnevale

Non sono una comparsa ma l’attore principale

Seguirò il mio istinto consapevole che il vento può cambiare

Ma la barca sarò io a guidarla e non la mano di un padrone

Che limita, che mi dirige

Voglio svegliarmi libero e questo non transige

Il potere logora chi non ce l’ha

Ma anche chi ne abusa senza onestà

Non potete

Ignorare la mia voce, la mia sete

Non dovete

Ignorare la mia voce, la mia voce, la mia voce (la mia voce)

Ognuno vuole dire la sua

Nascosto dietro ad uno schermo poi compone un’idea

Rimane lì

Nei secoli dei secoli dei secoli dei secoli

Pensieri inavverati come inutili miracoli

È corretto avere un’opinione

Ma per farla rispettare a volte serve un bastone

E tu resta comodo lì

Tu resta chiuso al sicuro

Che il bastone non è grosso ma andrà bene nel culo

Sei un uomo libero, credici

Ma quant’è bella la parola “credici”

Ci fanno credere che non puoi crederci

Ma la mia voce è più forte

Dell’identità di un’epoca in cui abbiamo scelto di non viverci

Ma la mia voce è più forte

Dell’identità di un’epoca in cui abbiamo scelto di non viverci

Ma la mia voce è più forte

Dell’identità di un’epoca in cui abbiamo scelto di non viverci

Foto di copertina di Fabrizio Cestari