Eurovision Song Contest 2022: TikTok sarà il partner ufficiale. Ecco come seguire l’evento sulla piattaforma

La piattaforma del momento, TikTok, sarà il partner ufficiale di Eurovision Song Contest 2022, la grande manifestazione in programma a Torino dal 10 al 14 maggio prossimo.

Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi l’ente organizzatore, l‘European Broadcasting Union. Per la prima volta la community globale di TikTok, che ha superato oltre un miliardo di utenti, sarà il cuore pulsante dell’evento.

TikTok come official partner di Eurovision 2022: cosa significa e come seguire l’evento

In qualità di Entertainment Partner, TikTok celebrerà la musica, gli artisti, i Paesi, la storia e all’evento stesso, portando la magia di Eurovision al suo pubblico appassionato di musica in tutto il mondo.

La piattaforma dedicherà a ESC 2022 una programmazione dedicata, con una serie di playlist musicali e contenuti di backstage esclusivi. In questo modo la community online di TikTok potrà vivere da vicino tutto ciò che rende Eurovision l’evento musicale più guardato, amato e celebrato del mondo.

Grazie a TikTok i fan dell’evento potranno seguire il dietro le quinte con un occhio privilegiato, sentendosi ancor più vicini agli artisti in gara. La manifestazione la potranno quindi vivere in modo estremamente coinvolgente ed intenso, quasi come se fossero presenti fisicamente nel capoluogo piemontese che ospita l’evento.

Ma non finisce qui. Grazie a TikTok sarà infatti possibile anche seguire in diretta Eurovision Song Contest 2022. In attesa del Gran Final, previsto il 14 maggio EBU ha confermato che entrambe le semifinali e la serata finale stessa saranno trasmesse LIVE tramite l’account Eurovison. Per l’occasione è stato ideato un format verticale unico! Il live unirà, durante le varie performance sul palco, la diretta ufficiale ai momenti esclusivi di backstage.

Per il resto, come sempre, TikTok metterà a disposizione nella pagina Suoni tutte le canzoni in gara, permettendo così agli utenti di creare i loro contenuti sulle note dei brani che parteciperanno alla manifestazione.

Parlando di questo progetto, Rich Waterworth, General Manager EU, TikTok ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di unire la magia e la musica di Eurovision alla nostra community. TikTok è la casa dell’intrattenimento e della creatività. Sono certo che i nostri creator e utenti in tutta Europa, e non solo, accoglieranno e sapranno celebrare nel migliore dei modi l’unione di musica e della cultura. Offriremo contenuti esclusivi per i fan, portandoli dietro le quinte e ponendoli al centro dello spettacolo stesso. Non vediamo l’ora di vedere come la nostra community sarà conquistata e ispirata da Eurovision quest’anno!” L’hashtag ufficiale per Eurovision 2022

In attesa dell’evento, l’hashtag #Eurovision2022 è già online. Grazi ad esso i fan di TikTok e di Eurovision in tutto il mondo potranno dimostrare la loro creatività e celebrare l’allegria della gara musicale più grande e più amata al mondo.