Eurovision Song Contest 2022: alla regia ci sarà Duccio Forzani, già innovatore nei Festival di Baglioni (e non solo...)

Eurovision Song Contest 2022 Torino.

Mancano ancora cinque mesi all’evento musicale più atteso di questo 2022. No, per una volta non parliamo del Festival di Sanremo ma dell’Eurofestival che, dopo 31 anni, tornerà in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin.

Cinque mesi ma ancora non sappiano tutto di questo importantissimo evento, il più seguito al mondo tra quelli musicali. Si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2022 a Torino al Pala Alpitour.

Su chi lo presenterà invece ancora la Rai non si è pronunciata anche se girano, e sono girati, diversi nomi tra cui Alessandro Cattelan, Laura Pausini, Amadeus, Mika e Chiara Ferragni.

I paesi che vi prenderanno parte saranno 41. I 5 paesi fondatori (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia, andranno direttamente alla Finalissima del 14 maggio. Gli altri 36 si contendono il passaggio in finale con le due semifinali del 10 e del 12 maggio.

Ecco i 41 paesi:

Francia

Germania

Italia

Regno Unito

Spagna

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca (CT)

Danimarca

Estonia

Finlandia

Georgia

Grecia

Islanda

Irlanda

Israele

Lettonia

Lituania

Malta

Moldavia

Montenegro

Paesi Bassi

Macedonia del Nord

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Russia

San Marino

Serbia

Slovenia

Svezia

Svizzera

Ucraina

Eurovision Song Contest 2022: regia e scenografia

Il 27 novembre 2021 è stato annunciato che la scenografia sarà curata dall’italiana Francesca Montinaro, già ideatrice della scenografia del Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2019.

La regia invece sarà cura di un numero uno italiano. A svelarlo è stato il regista stesso con un post su Instagram poi cancellato ma prontamente individuato e pubblicato dai sempre attenti amici del sito Eurofestival News.

Si tratta di Duccio Forzano che sarà affiancato da Cristian Biondani.

Nel lungo Curriculum di Forzani collaborazioni italiane e internazionali. Tra quest’ultime la regia di concerti per artisti del calibro di Lady Gaga, R.E.M., Linkin Park e Katy Perry.

Sua inoltre la regia dell’ultimo show di Alessandro Cattelan, Da grande, oltre a diversi Festival di Sanremo dal 2010 al 2019, compresi i due, nel 2018 e 2019, dell’amico Claudio Baglioni che hanno permesso alla regia della kermesse di utilizzare tecnologie all’avanguardia.

Biondani invece è stato regista di due edizioni dello Junior Eurovision.

Insomma con Duccio Forzani, Francesca Montinaro e Cristian Biondani si va a formare un team di primo piano per l’Eurovision Song Contest 2022. Non ci resta ora che aspettare febbraio per sapere chi, vincendo il Festival di Sanremo, rappresenterà l’Italia nella manifestazione quest’anno e, di questo passo, un possibile annuncio dei presentatori proprio sul palco della nostra manifestazione musicale più importante e seguita.