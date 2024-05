Eurovision 2024: vince la Svizzera davanti a Croazia e Ucraina. Italia settima

La finale dell’Eurovision Song Contest 2024 si è conclusa stasera con la vittoria della Svizzera, rappresentata dall’artista non-binary Nemo Mettler e dal brano The Code (scritto e composto da Nemo, Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann e Linda Dale).

É la terza affermazione per gli elvetici, che avevano già conquistato l’Eurovision nella prima edizione del 1956 con Lys Assia e nel 1988 con Céline Dion. La proposta svizzera ha vinto con 591 punti contro i 547 del croato Baby Lasagna, che arrivava in finale da favorito per i bookmakers e porta a casa la piazza d’onore. Al terzo posto le ucraine alyona alyona e Jerry Heil, che si fermano a 453 punti e strappano il podio per pochissimo alla Francia di Slimane.

Per l’Italia e per Angelina Mango arriva un onorevole settimo posto con 268 punti, 164 arrivati dalle giurie internazionali (per cui era 4° assoluta, dietro a Svizzera, Francia e Croazia) e 104 dal televoto (per cui era 7°). Il pubblico di tutta Europa ha premiato la Croazia con 337 punti, davanti a Israele e Ucraina, mentre il vincitore finale ha ottenuto la quinta posizione in questa classifica e come già detto ha stravinto il voto delle giurie.

L’israeliana Eden Golan, fortemente fischiata durante la sua performance a causa del dissenso del pubblico della Malmö Arena verso le azioni del suo governo in Palestina, è costretta ad accontentarsi della quinta posizione finale (ma raccoglie il primo posto del televoto in ben 15 nazioni, Italia compresa). Al sesto posto si classifica l’Irlanda con Bambie Thug – miglior risultato dell’Isola di Smeraldo dal 2000 – mentre completano la top10 Armenia, Svezia e a sorpresa il Portogallo.

Questa la classifica finale:

1. 🇨🇭 SVIZZERA: Nemo Mettler, The Code – 591

2. 🇭🇷 CROAZIA: Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim – 547

3. 🇺🇦 UCRAINA: alyona alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria – 453

4. 🇫🇷 FRANCIA: Slimane Nebchi, Mon Amour – 445

5. 🇮🇱 ISRAELE: Eden Golan, Hurricane – 375

6. 🇮🇪 IRLANDA: Bambie Thug, Doomsday Blue – 275

7. 🇮🇹 ITALIA: Angelina Mango, La noia – 268

8. 🇦🇲 ARMENIA: LADANIVA, Jako – 183

9. 🇸🇪 SVEZIA: Marcus & Martinus, Unforgettable – 174

10. 🇵🇹 PORTOGALLO: Iolanda Costa, Grito – 152

11. 🇬🇷 GRECIA: Marina Satti, Zari – 126

12. 🇩🇪 GERMANIA: Isaak Guderian, Always On The Run – 117

13. 🇱🇺 LUSSEMBURGO: Tali Golergant, Fighter – 103

14. 🇱🇹 LITUANIA: Silvester Belt, Luktelk – 90

15. 🇨🇾 CIPRO: Silia Kapsis, Liar – 78

16. 🇱🇻 LETTONIA: Dons, Hollow – 64

17. 🇷🇸 SERBIA: Teya Dora, Ramonda – 54

18. 🇬🇧 REGNO UNITO: Olly Alexander, Dizzy – 46

19. 🇫🇮 FINLANDIA: Windows95man, No Rules! – 38

20. 🇪🇪 ESTONIA: 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37

21. 🇬🇪 GEORGIA: Nutsa Buzaladze, Firefighter – 34

22. 🇪🇸 SPAGNA: Nebulossa, Zorra – 30

23. 🇸🇮 SLOVENIA: Raiven, Veronika – 27

🇦🇹 AUSTRIA: Kaleen, We Will Rave – 24

🇳🇴 NORVEGIA: Gåte, Ulveham – 16