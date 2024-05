Eurovision 2024: Angelina Mango canta “Imagine” in sala stampa e lancia un messaggio di pace

A un giorno dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2024, non si placano le polemiche per la partecipazione dello stato di Israele – rappresentato dall’artista Eden Golan, che con il brano Hurricane ha staccato ieri sera il biglietto per la finalissima di sabato – e le prove generali di oggi non hanno fatto distinzione.

Joost Klein, cantante in gara per i Paesi Bassi, non si è presentato alla prima dress rehearsal della finale di domani sera e ancora non sono state fornite alla stampa delle informazioni ufficiali in proposito, anche se alcune indiscrezioni raccontano di un potenziale alterco con un fotografo o un membro della delegazione israeliana.

In attesa della conferenza stampa di EBU prevista alle 19:00 per la presentazione ufficiale dell’edizione 2024 del Junior Eurovision Song Contest – dove verranno probabilmente toccati gli argomenti caldi di queste ore – Angelina Mango si è presentata a sorpresa in sala stampa per esprimere il suo pensiero rispetto alla questione.

Queste le parole dell’artista:

“Buongiorno a tutti. Sono qui perché vorrei esprimere i miei pensieri nel mio modo e nelle mie parole. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me, che vivono per la loro musica e parlano attraverso la loro musica, e che condividono (con me) lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sull’incredibile palco dell’Eurovision, con il mio cuore pieno di amore. Sono andata a letto così orgogliosa di me stessa, e orgogliosa di tutti noi. Oggi, una volta di più, voglio che la musica parli e questo è il messaggio più forte che posso condividere oggi.”

Subito dopo, Angelina ha intonato una sua cover del brano Imagine di John Lennon in versione acustica, accompagnata da un chitarrista. La performance è stata ripresa dai tantissimi giornalisti italiani e internazionali presenti nel Press Centre ed è subito stata ricondivisa sui profili social dell’artista.