Eurovision 2023: torna in finale la Slovenia, non ce la fanno Georgia e San Marino

In archivio anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma a Liverpool (Regno Unito) dal 9 al 13 maggio. Serata più combattuta rispetto alla prima, con tante conferme e qualche risultato a sorpresa: le favorite Austria, Armenia ed Australia passano senza patemi, raggiunte da un Belgio sugli scudi che fa scatenare tutta la Liverpool Arena e un’Albania che salta all’ultima curva sul treno per la finale, pur non essendo mai stata particolarmente considerata dai pronostici.

Era previsto dagli scommettitori ma si è effettivamente avverato il ritorno in finale della Slovenia, che mancava all’appello dal 2019: si interrompe invece qua il cammino di San Marino e dei Piqued Jacks, che si aggiungono alla striscia negativa di risultati per la repubblica del Titano malgrado una performance forte e convincente della loro Like An Animal. Eliminazione shock anche per la Georgia, con Iru Khechanovi che non riesce a riportare in finale il paese caucasico prolungando un’attesa che perdura ormai dal 2016.

Vediamo nel dettaglio le dieci nazioni che hanno staccato il biglietto per la finalissima:

🇦🇱 ALBANIA – Albina & Familja Kelmendi, Duje

🇨🇾 CIPRO – Andrew Lambrou, Break A Broken Heart

🇪🇪 ESTONIA – Alika Milova, Bridges

🇧🇪 BELGIO – Gustaph, Because Of You

🇦🇹 AUSTRIA – Teya & Salena, Who The Hell Is Edgar?

🇱🇹 LITUANIA – Monika Linkytė, Stay

🇵🇱 POLONIA – Blanka Stajkow, Solo

🇦🇺 AUSTRALIA – Voyager, Promise

🇦🇲 ARMENIA – Brunette, Future Lover

🇸🇮 SLOVENIA – Joker Out, Carpe Diem

Lasciano invece la competizione le seguenti sei:

🇩🇰 DANIMARCA – Reiley, Breaking My Heart

🇷🇴 ROMANIA – Theodor Andrei, D.G.T (Off And On)

🇮🇸 ISLANDA – Diljá Pétursdóttir, Power

🇬🇷 GRECIA – Victor Vernicos, What They Say

🇬🇪 GEORGIA – Iru Khechanovi, Echo

🇸🇲 SAN MARINO – Piqued Jacks, Like An Animal

Sapevamo che la seconda semifinale avrebbe visto tra le 16 nazioni in gara pochi competitori reali nella corsa al titolo: una poteva essere l’Austria, che con Teya & Salena è riuscita a staccare il biglietto per la finale, ma le quotazioni del duo di Vienna sembrano sempre più in caduta libera. Una canzone sulla carta esplosiva, che però ha perso gran parte del suo potenziale con la messa in scena (troppo generica e “spogliata” dell’umorismo e della genialità del video ufficiale). Faranno bene, ma difficilmente potranno rientrare in corsa per un posto nei primi cinque.

Convince tutti invece l’Armenia, che aggiunge un dance break a una performance già di suo molto convincente a metà fra ballata e conscious rap. Stesso discorso per il Belgio – a gennaio partito quasi senza speranze, ora in grado di guardare a un piazzamento tra i primi 10 dopo aver svoltato la propria partecipazione con una performance coinvolgente e in grado di raccogliere molti voti anche con le giurie grazie all’ottima performance vocale di Gustaph.

Tra le eliminate non c’è spazio per Danimarca e Islanda, abbandonano il gruppo delle powerhouse dei tempi che furono come Grecia e Romania e soprattutto marca la sesta eliminazione consecutiva la Georgia di Iru Khechanovi. Non basta nemmeno aver assoldato un compositore come Giga Kukhianidze, tre volte vincitore del Junior Eurovision, per riuscire a sfondare nel contest dei “grandi” dove un risultato di prestigio manca ormai da tantissimi anni.

Come già accaduto nella prima semifinale, anche stasera abbiamo potuto ascoltare degli estratti dei brani di tre delle sei nazioni già qualificate per la finale di sabato. Si tratta di Spagna (Blanca Paloma, Eaea), Ucraina (TVORCHI, Heart Of Steel) e Regno Unito (Mae Muller, I Wrote A Song), che a diverso titolo possono affrontare la serata decisiva con prospettive di un piazzamento fra i primi 10.

Subito dopo la diretta si è tenuta la tradizionale conferenza stampa dei vincitori, preceduta da uno streaming live su TikTok dove sono state estratte le metà di finale in cui andranno a cantare i 10 qualificati. Nella prima metà della prima semifinale si esibiranno (assieme all’Italia) Albania, Cipro, Estonia, Austria e Polonia, mentre nella seconda metà troveremo Belgio, Lituania, Australia, Armenia e Slovenia. Il running order completo sarà annunciato dal Reference Group dell’EBU nella notte fra giovedì e venerdì.

Foto di copertina di: Sarah Louise Bennett/EBU