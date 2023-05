Eurovision 2023: la scaletta della finale e il momento in cui si esibirà Marco mengoni

Eurovision 2023 scaletta finale.

Tutto è pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta dalla Liverpool Arena di Liverpool (Regno Unito) per la serata di sabato 13 maggio.

I canali ufficiali dell’EBU (European Broadcasting Union) hanno reso noto l’ordine di uscita in cui si esibiranno le 26 nazioni qualificate all’ultimo atto della competizione, con il vincitore che come tradizione sarà deciso al 50% dal televoto del pubblico di tutta Europa e al 50% da giurie nazionali formate da cinque elementi per nazione. La scaletta è stata composta secondo criteri di esigenze artistiche e di alternanza fra i brani in gara, sulla base di un sorteggio effettuato su TikTok dove ogni nazione ha pescato la metà di finale in cui si sarebbe esibita.

Marco Mengoni, rappresentante italiano con il brano Due vite, salirà sul palco in undicesima posizione. Troveremo sul palco anche Mahmood, due volte partecipante all’Eurovision per l’Italia (2° nel 2019 con Soldi, 6° nel 2022 assieme a Blanco con Brividi): l’artista di Gratosoglio apparirà come interval act eseguendo una versione rivisitata di Imagine, celebre brano reso celebre da John Lennon. La conduzione della serata sarà affidata a un’inedita coppia formata da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, mentre il commento in simulcast su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre vedrà impegnati LaMario, Saverio Raimondo e Diletta Parlangeli.

