Eurovision 2023: Mahmood ospite nella serata finale. È la prima volta per un artista italiano

Eurovision 2023 Mahmood. La notizia è di quelle destinate a fare la storia: tramite i propri canali ufficiali, EBU (European Broadcasting Union) ha annunciato stamattina che Mahmood prenderà parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 come ospite e interval act.

Per l’artista di Gratosoglio si tratta della terza partecipazione alla kermesse musicale più seguita al mondo, dopo aver gareggiato nel 2019 con Soldi (classificandosi in 2° posizione) e difeso i colori dell’Italia “in casa” assieme a Blanco con Brividi (6°) a Torino 2022.

Salendo sul palco di Liverpool il prossimo 13 maggio, Mahmood diventerà il primo artista italiano ad esibirsi fuori concorso in un’edizione dell’Eurovision al di fuori dei confini italiani, rafforzando così il suo legame con la manifestazione che quattro anni fa lo ha fatto rivelato al pubblico di tutta Europa.

“Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me,” le prime parole di Mahmood dopo l’annuncio ufficiale della sua presenza a Liverpool 2023. “Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo.”

L’esibizione di Mahmood farà parte di un interval act più grande dove verranno chiamati ad esibirsi altri cinque ex protagonisti della manifestazione: Netta Barzilai (vincitrice dell’ESC 2018, Israele), Duncan Laurence (vincitore dell’ESC 2019, Paesi Bassi), Daði Freyr Pétursson (ESC 2020 e 2021, Islanda), Cornelia Jakobs (4° classificata all’ESC 2022 per la Svezia) e Sonia Evans (2° all’ESC 1993 per il Regno Unito, invitata per festeggiare il trentennale del successo di Better The Devil You Know).

Inoltre, nella finale interverranno anche Sam Ryder (2° classificato all’ESC 2022 per il Regno Unito) e cinque artisti che hanno segnato la storia eurovisiva dell’Ucraina, paese campione in carica costretto a rinunciare ad ospitare a causa del conflitto bellico che sta coinvolgendo il proprio territorio da oltre un anno: gli ex vincitori Jamala (ESC 2016) e Kalush Orchestra (ESC 2022) assieme a Tina Karol (7° classificata all’ESC 2006), Verka Serduchka (2° classificata all’ESC 2007) e la band Go_A (5° classificata all’ESC 2021).

Per completezza va specificato che era già successo in due occasioni che un artista italiano venisse invitato a prendere parte all’Eurovision come ospite, anche se in entrambi i casi non c’è stata una vera e propria esibizione dal vivo. Nel 2015 Vincenzo Cantiello, ex concorrente di Ti lascio una canzone e vincitore del Junior Eurovision 2014 con Tu primo grande amore, apparve brevemente sul palco di Vienna per lanciare l’edizione successiva del “fratellino minore” della manifestazione dedicato ai cantanti dai 10 ai 14 anni; era invece il 2020 quando Gigliola Cinquetti fu annunciata come parte di un medley di ex partecipanti durante la finalissima, ospitata non andata in porto quando il contest venne cancellato a causa della pandemia di COVID-19. La vincitrice dell’Eurovision 1964 potè rifarsi un anno dopo, sul palco di Torino, commuovendo il pubblico europeo con una performance indimenticabile della sua Non ho l’età (per amarti).

L’Eurovision Song Contest 2023 andrà in onda dalla Liverpool Arena di Liverpool (Regno Unito) il mese prossimo, con le due semifinali in onda su Rai 2 martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21.00 mentre la finalissima sarà trasmessa da Rai 1 sabato 13 maggio alle 20.40. La conduzione sarà affidata a un’inedita coppia formata da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, mentre il commento in simulcast su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre vedrà impegnati LaMario, Saverio Raimondo e Diletta Parlangeli.