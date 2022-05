Eurovision 2022: gli Urban Theory, fenomeno di "tutting" internazionale ma tutto italiano, accompagneranno Laura Pausini su...

Eurovision 2022… sul palco della manifestazione non sportiva più vista del mondo ci saranno in veste di coreografi e performer al fianco di Laura Pausini gli Urban Theory.

Andiamo a scoprire meglio chi sono…

Gli artisti, con numeri da capogiro, da Vallecrosia, in provincia di Imperia, in soli due anni, sono arrivati ad essere conosciuti a livello mondiale con 20 milioni di followers, 3,5 miliardi di views e oltre 300 milioni di like per un totale di 130 paesi raggiunti.

La crew, composta da Jessica De Maria (Vallecrosia) Fabiano Paglieri, (Sanremo) Leonardo Sigona (Vallecrosia), Riccardo Marano (Albenga), Lorenzo Piantoni (Vallecrosia) e Davide Sala (Sanremo).

Nel 2019 partecipano, con uno stile inedito, ad Italia’s Got Talent ed è Federica Pellegrini a comprendere per prima il potenziale del gruppo decidendo di premiarlo con un Golden Buzzer.

Da allora il progetto Urban Theory comincia la sua ascesa, con diverse esperienze in campo televisivo: tra tutte, Fiorello li chiama come corpo di ballo per il programma Viva RAI PLAY!. Il boom sui social li porta negli States dove partecipano allo show americano di Jimmy Fallon.

Urban Theory non è un semplice gruppo di ballerini: il quid novi rispetto ad altri afferisce a diversi fattori creativi, come l’ideazione di proprie coreografie e la composizione di temi musicali, la mimica, la teatralizzazione del gesto, lo studio scenico dei costumi.

Loro si definiscono come una crew di “tutting”, ovvero uno stile di danza che si focalizza sull’abilità del ballerino di creare posizioni geometriche.

In questi anni sono stati chiamati a partecipare ad importanti eventi in veste di Ambassador di molte grandi multinazionali del mondo per la produzione di contenuti originali e inediti. E ancora il Festival di Sanremo 2021, l’apertura della presentazione 2022 della Alpine A522, protagonisti di un video teaser che riproduce il logo di Elimobile (nuovo operatore virtuale di rete mobile italiano e la Finale di Coppa Italia Juventus Atalanta.

Eurovision 2022 Urban Theory… ecco cosa faranno

E ora l’Eurovision 2022 al fianco di Laura Pausini. Sabato 14 maggio infatti la nostra cantante più internazionale, nonché co-presentatrice dell’evento, aprirà lo show con una serie di brani cantati in ben cinque lingue. Tra questi ci sarà l’ultimo singolo, Scatola, ed è proprio su questo brano che gli Urban Theory si esibiranno su una propria coreografia coordinata dal direttore creativo Laccio (X Factor) a cui hanno collaborato.