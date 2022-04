Eurovision 2022: cosa sta succedendo al palco? Gli ultimi aggiornamenti

Sono iniziate il 30 aprile, le prime prove ufficiali di Eurovision Song Contest 2022, la grande manifestazione musicale internazionale in programma al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio prossimi.

A circa dieci giorni dall’inizio, però, pare che ci sia più di qualche problemino nel backstage. Come rivelato nelle scorse ore da Repubblica, infatti, sono emerse delle problematiche tecniche a livello del palco che potrebbero in qualche modo inficiare le performance degli artisti in gara.

Buongiorno, Europe! 👋 First #Eurovision rehearsals are about to begin here in Turin and you can follow along with our official live blog! On stage today: 🇦🇱🇱🇻🇱🇹🇨🇭🇸🇮🇺🇦🇧🇬🇳🇱🇲🇩https://t.co/mCUpq5slvK — Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 30, 2022

Come ben sanno tutti gli appassionati di ESC, il palco gioca un ruolo cruciale nella messa in scena. Ma cerchiamo di capire un po’ insieme cosa sta accadendo.

Eurovision 2022: problemi tecnici sul palco di Torino

Il palco di questa edizione di Esc, molto suggestivo, imita in qualche modo la forma del sole. Peccato soltanto che i suoi raggi pare abbiano smesso di funzionare nella maniera corretta. I raggi, come riporta Repubblica, non potranno muoversi nella loro interezza, bensì in maniera ridotta. A quanto sembra ci sarebbe infatti stato un guasto all’impianto della motorizzazione che sposta gli archi e i centri concentrici. Il fatto è che le tempistiche sono troppo strette: non c’è infatti più tempo per risolvere il problema.

Sembra inoltre che molte delegazioni non siano per nulla contente di quanto accaduto. Olanda, Moldavia, Lettonia e Croazia si sarebbero infatti lamentate con gli organizzatori per il fatto di non essere riusciti ad ottenere gli effetti di luce promessi per le esibizioni dei loro artisti. Per il momento, in ogni caso, questi sembrano essere dei semplici rumor dal dietro le quinte.

Staremo a vedere presto, a questo punto, cosa avranno in serbo per noi Mahmood e Blanco con la loro esibizione di Brividi. I due artisti saliranno sul palco per la prima volta nelle prossime ore, anche se la data precisa delle loro prove per ora non è data sapere.