Eurovision 2021 la scaletta delle esibizioni del gran finale

Eurovision 2021 scaletta.

Ci siamo la gran finale dell’Eurovision Song Contest di Rotterdam è arrivata. A presentare in Italia la diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40 saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio mentre la presentatrice Carolina Di Domenico sarà la portavoce ufficiale per l’Italia: sarà lei ad annunciare in collegamento i punti assegnati dalla giuria.

La conduzione dell’Eurovision Song Contest 2021 quest’anno è affidata all’attrice e presentatrice televisiva olandese Chantal Janzen oltre che ai i cantanti Jan Smit ed Edsilia Rombley e alla YouTuber Nikkie de Jager aka NikkieTutorials).

Come è noto l’Italia sarà rappresentata dai vincitori del Festival di Sanremo 2021, i Maneskin, che porteranno il lato rock dell’Italia con la loro Zitti e buoni.

