Etta: la rapper dopo X Factor (e gli insulti misogini) sparisce dai social. Nuovo singolo in arrivo?

Etta singolo in arrivo per la giovane rapper che abbiamo conosciuto nell’ultima edizione di X Factor?

Il percorso di Etta nel Talent show Sky che l’ha vista arrivare fino alla fase dei Bootcamp. Successivamente l’artista è stata scelta tra i 21 vincitori di Area Sanremo 2021 senza però arrivare al palco di Sanremo Giovani in quanto non scelta da Amadeus e dalla Commissione artistica Rai.

Negli scorsi giorni la ragazza ha cancellato ogni informazione da Instagram e, al tempo stesso, ha iniziato a pubblicare alcuni degli insulti ricevuti sui social sia durante che dopo l’apparizione a X Factor.

CONOSCIAMOLA MEGLIO…

Etta inizia a scrivere e comporre nel 2017 in collaborazione con il producer V-Rus e nel 2019 pubblica il suo primo singolo, Il mio supereroe, seguito dall’album Diverso.

A fine 2020 esce Il mio deserto, che arriva quasi a 60.000 stream sul solo Spotify. E con questo brano che Etta utilizza per la prima volta le sonorità hip hop all’interno dei suoi pezzi. La ragazza è in continua sperimentazione, gioca con la sua musica utilizzando diversi linguaggi e stili.

Nel 2021 pubblica il singolo Bionico quindi partecipa quest’anno alle audizioni di X Factor, ricevendo 4 sì dai giudici con l’inedito Bam bam, brano che riceve l’attenzione di pubblico e stampa. Il brano supera 100.000 stream su Spotify.

A novembre 2021 partecipa anche ad Area Sanremo arrivando tra i 21 vincitori del Contest grazie al consenso da parte della giuria formata da Piero Pelù, Peppe Vessicchio, Franco Zanetti, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Blumi Tripodi. Etta vince anche una delle borse di studio dello sponsor, KNTNR.

ETTA: GLI ATTACCHI SOCIAL

Come dicevamo in apertura Etta ha totalmente svuotato le sue pagine Instagram e TikTok da ogni foto e video scrivendo “Non esisto più“.

In realtà è una pratica ormai comune tra gli artisti quando si sta per lanciare nuova musica. Nel suo caso però la ragazza ha tolto anche le informazioni personali e iniziato a pubblicare alcuni degli insulti misogini ricevuti sui social e nelle pagine rap.

Eccone a seguire alcuni…

Una donna più che rap deve farmi i bocxxxni

Questa cosa dimostra l’incapacità delle donne di rappare e potrebbe anche essere paragonata alla performance di Chadia a Radio 105

Raga non so voi, ma io la lingua gliela taglierei

Non si capisce un caxxo di quello che dice forse è meglio che faccia un porno dove strilla così avrebbe più senso

Beh, definire “cantare” delle parole dette orgasmando sembra eccessivo però son gusti sai

Levate il microfono alle donne italiane, vi prego

Puxxana sto ancora aspettando il panino

Brava, torna a lavare i portoni adesso

Questo è quello che succede quando si concedono troppi diritti

Ma zitta e vammi a lavare la maglietta

Il rap femminile è facile, basta fare la trxxa e la finta dura e il gioco è fatto

Le femmine non non bone a fa drill mi dispiace

Famosa solo perché figa

Le donne non devono rappare

Insomma tanti cliché arcaici e ignoranti di chi ancora crede che le donne debbano stare a casa o lavorare per uomini. Che non possano fare musica, il rap per la precisione.

È probabile a questo che Etta abbiamo voluto azzerare tutto e postarli nel suo profilo Instagram per rispondere a queste persone direttamente con nuova musica sollevando al tempo stesso un argomento importante, in tutti i campi professionali purtroppo. Nel mondo rap ancora di più.

Non ci resta che aspettare il possibile annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.