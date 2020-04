E’ disponibile su YouTube Eroi Davvero, il brano creato dal pianista e compositore Fabio Gangi creato per la Croce Rossa di Vigevano e dedicata a tutti gli italiani per il coraggio e l’umanità che stanno dimostrando in questo momento così difficile.

Fabio Gangi e il suo team con Eroi Davvero si sono posti l’obiettivo di aiutare il territorio vigevanese con un contributo concreto. Il brano è, infatti, disponibile sulle piattaforme digitali. I proventi saranno destinati alla Croce Rossa di Vigevano, cui il cantante ha ceduto i diritti di esclusiva e di distribuzione. Il ricavato sosterrà l’Associazione cittadina nelle attività quotidiane di supporto alla popolazione durante l’emergenza coronavirus, così come ogni altro giorno dell’anno.

Con Fabio Gangi (musica, voce e cori), hanno collaborato: Laura Sini (chitarra e cori), Gigi Blasi (testo), Luca Vittori (fonico) e Carlo Bonnici (cori). La canzone è edita da Edizioni Musicali Gianbè Snc. Il video è stato realizzato da Leonardo Ruiu.

EROI DAVVERO

Al termine della canzone, quando iniziano a scorrere i titoli di coda, Stefano Chiodaroli pronuncia commoventi parole di ringraziamento a tutte quelle persone che, anche solo con un piccolo gesto ricco di responsabilità e gentilezza, stanno portando il loro aiuto e rappresentano la speranza nel domani… per tornare ad abbracciarci.

“Desidero ringraziare Fabio Gangi e tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione, in così poco tempo, di ‘Eroi davvero’ e del suo videoclip: sia le parole che le immagini ci riempiono d’emozione perché raccontano, con semplicità e amore, quello che i nostri Volontari stanno facendo quotidianamente. I volti, dietro le mascherine, sorridono perché ogni gesto è ricco di passione e affetto verso il prossimo, e ogni angolo del loro cuore, come dice il testo, ha una croce tatuata.”

Queste le parole di Andrea Motta, Presidente Croce Rossa di Vigevano che prosegue:

“Vogliamo dedicare queste parole a tutti gli Italiani perchè stanno affrontando con coraggio e determinazione questo momento così buio per il nostro Paese”.

IL TESTO

Nelle pieghe delle mani

nascondiamo la fatica,

senza giorno e senza sera

senza lacrime e preghiera.

Il volto si colora di lividi ribelli

non siamo certo nati eroi,

ma ci ricordano per quelli.

C’è una croce tatuata in ogni angolo del cuore

quando chiama noi corriamo

e fa rumore fa rumore.

La croce rossa disegnata al centro di questa bandiera,

innamorati della gente

e non c’è giorno e non c’è sera.

Non c’è tempo per sognare,

spesso neanche ci guardiamo,

sempre pronti per qualcuno

che ha bisogno di una mano,

questo mondo senza eroi

sarebbe un po’ più compromesso,

noi seguiamo il nostro scopo

con il cuore e senza prezzo.

C’è una croce tatuata in ogni angolo del cuore

quando chiama noi corriamo

e fa rumore fa rumore.

La croce rossa disegnata al centro di questa bandiera

innamorati della gente

e non c’è giorno e non c’è sera.