Ermal Meta con “Palco aperto” offre una chance per esibirsi agli artisti emergenti

Reduce dal lancio del nuovo album, “Buona fortuna“, e in attesa della nascita della sua primogenita, Fortuna, Ermal Meta a partire dal mese di luglio sarà in tour in tutta Italia. Per l’occasione il cantautore ha lanciato l’iniziativa Palco aperto con cui darà la possibilità agli artisti emergenti di farsi ascoltare dal suo pubblico.

Queste le parole con cui l’artista spiega l’importanza che ricopre per lui il fatto di poter dare un palco ad alcuni dei tanti artisti che, oggi più che mai, faticano a trovarlo:

“Un palco per un musicista è ossigeno, o elio per i suoi prossimi sogni, almeno per me è stato così. Sono cresciuto rimbalzando di locale in locale, di palco in palco. Tutti piccoli, tutti difficili, tutti, a loro modo, necessari e meravigliosi. Quest’anno, desidero che il palco del Buona Fortuna Tour non sia solo mio, ma che rappresenti un’opportunità per chi ha qualcosa da dire quando imbraccia una chitarra o quando si siede davanti ad un pianoforte. Fatevi avanti, vi aspetto!”

Palco aperto darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti che desiderano esprimersi, di avere uno spazio e aprire le date del nuovo tour in partenza a luglio.

ERMAL META PALCO APERTO, come partecipare

L’iniziativa del cantautore è un omaggio agli anni di gavetta percorsi prima di arrivare al successo. Del resto, da Cordio ad Andrea Vigentini, Ermal Meta ha sempre aperto nel corso degli anni il suo palco ad artisti emergenti.

Le candidature, senza limiti di età, potranno essere presentate entro e non oltre il 20 giugno 2024, compilando questo form online . I partecipanti dovranno essere residenti nella regione di appartenenza del concerto. Sarà data notizia dei risultati entro il 01 luglio 2024.

Il tour di Ermal Meta, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, prenderà il via il 5 luglio da Crema con una data zero che è stata appena aggiunta in calendario. Queste le date:

5 luglio Teatro San Domenico – Crema

12 luglio Alpàa Festival 2024, Piazza Vittorio Emanuele II – Varallo Sesia (VC)

13 luglio Festival della Bellezza, Teatro Romano – Verona

18 luglio Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima – Cervere (CN)

19 luglio Live in Genova, Arena del Mare – Genova

28 luglio Anaxum Festival, Arena del Marinaretto – Palazzolo Dello Stella (UD)

9 agosto Sanremo Summer Symphony 2024, Auditorium Franco Alfano – Sanremo

11 agosto La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU)

18 agosto Zoo Music Festival, Porto Turistico – Pescara

20 agosto Oversound Music Festival, Fossato del Castello – Barletta (BT)

21 agosto Oversound Music Festival, Piazza Libertini – Lecce

24 agosto Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

25 agosto Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo

5 settembre Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea – Roma

14 settembre Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)