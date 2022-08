Enzo Avitabile lancia il singolo “Salvami” in duetto con Ligabue

Salvami è il nuovo singolo di Enzo Avitabile, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 29 luglio 2022. Il brano anticipa l’album dell’artista napoletano, in uscita a settembre (prodotto dalla label Black Tarantella e distribuito da Believe).

Enzo Avitabile ha scelto un brano ricco di emozioni e suggestioni. Inoltre, la canzone di cui l’artista ha composto testo e musica, vede la partecipazione di un importante ospite: Luciano Ligabue.

“Salvami” – spiega Enzo Avitabile – “è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l’uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso una sponda d’oro. È l’intera umanità che chiede a ogni singolo uomo di salvarla, rispettarla, prendersene cura. Salvami non è solo una canzone, ma un filo d’erba che spacca il cemento”.

Il testo della canzone recita: “Non può essere così/ Che finisca tutto qui/ Un nuovo santo non lo sono/ Ma non ci sto bene col fuoco”. Salvami è un brano che è quasi una preghiera. Nel duetto, le voci di Enzo Avitabile e Ligabue si fondono in maniera perfetta, creando e scambiandosi emozioni. Il sound è quello inconfondibile del cantautore napoletano.

Con Salvami, Enzo Avitabile presenta al pubblico un altro elemento del suo nuovo lavoro discografico; e si tratta di una nuova collaborazione, dopo quella con Biagio Antonacci, che ha scritto personalmente per l’artista napoletano il brano Fatti miei pubblicato nelle scorse settimane.