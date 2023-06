Enrico Silvestrin attacca Fedez e il suo Love MI: “E’ il divulgatore della m***a di questo paese”

Enrico Silvestrin vs Fedez e il Love MI.

Il Love MI è stato un successo, almeno stando a guardare i numeri dell’evento, soprattutto ai ragazzi che è riuscito a radunare in Piazza del Duomo a Milano sotto la direzione di Fedez.

Ragazzi che hanno passato il pomeriggio e la serata a cantare all’unisono coi cantanti che si alternavano sul palco (pure io, devo ammetterlo, mi sono trovata a urlare alla TV amore tra le palazzine a fuoco incurante delle finestre aperte per il caldo). Anche quelli che, per la mia generazione, sono degli sconosciuti.

Non tutti, come è giusto che sia, sono d’accordo con questo successo. C’è, però, chi lo esprime con termini forti: Enrico Silvestrin. Probabilmente nome poco noto alla Gen Z entusiasta dei trapper sul palco del Love MI, ma ben noto a chi, come me, guardava MTV negli anni ’90 tra un tomo universitario e l’altro.

L’ex VJ di MTV Enrico Silvestrin si è lanciato in commenti al vetriolo contro l’evento e il suo ideatore:

Stamm***a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa.

Fedez è il divulgatore della m***a di questo paese.

Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti.

Disagiati senza cultura.

I tweet poi continuano con altre considerazioni sull’evento: “Ecco cosa succede quando nomalizzi la mediocrità…”

Per ora Fedez non ha risposto si gode il mare insieme a sua moglie.

Enrico Silvestrin, oltre a essere stato uno dei primi VJ di MTV Italia, ha un passato di attore. Nel 2015 ha prodotto alcune delle tracce dell’album Il bello di esser brutti di J-Ax (anche lui, con gli Articolo 31, nel cast del Love MI) e nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello VIP.