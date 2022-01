Enrico Ruggeri: “La rivoluzione” anticipa il nuovo album e il tour 2022

Enrico Ruggeri La rivoluzione testo generazionale per il nuovo singolo del cantautore. Un brano fuori dal 7 gennaio che anticipa l’uscita dell’omonimo album prevista per i prossimi mesi e un nuovo tour nei teatri.

Fresco vincitore del Premio Tenco alla carriera Enrico pubblica nuova musica a distanza di un anno dall’ultimo singolo, L’America (Canzone per Chico Forti).

La rivoluzione esce per Anyway Music/Sony Music un album di inediti, in uscita nel 2022, sul quale Enrico Ruggeri sta lavorando da ormai due anni. Un disco che si preannuncia ricco di riflessioni e suggestioni esaltate dalla cura del suono in fase di registrazione.

La Rivoluzione, manifesto di una generazione che è il risultato delle esperienze che ha vissuto, delle storie d’amore consumate, dei libri letti, delle preghiere pronunciate senza sapere a chi rivolgerle. Una generazione che ha combattuto ma che non ha mai vinto veramente.

Il singolo sarà accompagnato da un video, girato da Mehmet Gurkan, che simboleggia il logorio dell’anima durante il percorso della vita.

Il brano è stato scritto da Ruggeri insieme a Massimo Bigi, novello cantautore a 60 anni, che è stato per molti concerti, a partire dal 1995, il tour manager di Enrico.

ENRICO RUGGERI LA RIVOLUZIONE TOUR

Il cantautore tornerà in concerto il prossimo anno con La rivoluzione – il tour, prodotto da Joe & Joe. Queste le prime date:

2 aprile al Teatro San Domenico di CREMA

9 aprile al Teatro Nazionale di MILANO

21 aprile al Teatro Ambasciatori di CATANIA

26 aprile al Teatro Olimpico di ROMA

