ENRI fuori con “Domani”. Nel brano, in bilico tra desiderio di fuggire e bisogno di ritrovarsi, duetta con Chiara Galiazzo

Nei giorni scorsi è uscito per Capitol Records/Universal Music il nuovo singolo del cantautore, produttore, rapper e pianista, ENRI. In questo nuovo brano, Domani, l’artista duetta con Chiara Galiazzo.

ENRI è il nome d’arte di Enrico Coraci nato ad Alcamo il 2 Giugno 1997. Dopo aver studiato pianoforte, giovanissimo si appassiona alla produzione musicale e nel 2020 ha pubblicato le sue prive cover sui social ottenendo un ottimo riscontro che lo ha visto ricevere feedback da thasup, Dani Faiv, Rkomi, Shablo e ALFA.

A marzo 2023 esce il singolo Sto xso di Dani Faiv che affianca sia come produttore che come featuring. Da qui inizia il suo percorso in Capitol Records Italy con cui ad oggi ha pubblicato due singoli, Non ti fermare e Tutto.

Il 3 maggio scorso è arrivato il suo nuovo singolo, Domani.

ENRI DOMANI FEAT. CHIARA GALIAZZO

Il brano è una riflessione intensa sulla lotta interiore tra il desiderio di fuggire e il bisogno di ritrovare un amore ormai perduto. Nel pezzo ENRI e Chiara Galiazzo mostrano la loro vulnerabilità e allo stesso tempo provano speranza e incertezza riguardo al domani.

È lo stesso ENRI a spiegare come è nata la collaborazione con la cantante vincitrice di X Factor, una collaborazione che ha preso vita dopo un incontro in studio a Milano avvenuto dopo pochi messaggi scambiati via Instagram:

“Ho proposto a Chiara cinque brani tra cui scegliere ed è subito rimasta colpita da ‘Domani’, uno dei pezzi che mi ha permesso di esprimermi nella maniera più naturale possibile. Il pianoforte è la mia certezza e collaborare con Chiara ha reso questa esperienza straordinariamente creativa. Ha saputo cogliere con la sua voce l’essenza del brano dando vita a qualcosa che ha superato ogni mia aspettativa.”

Del pezzo è ora disponibile anche il videoclip ufficiale che potete vedere qui a seguire:

Il video è una produzione The Hills con alla regia Mattia Saggiomo e, nelle vesti di Producer, Alessandro Bordoni.