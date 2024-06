Emma risponde agli haters dal palco: “Vado orgogliosa del mio corpo, questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie…”

Attualmente Emma è impegnata con il tour legato al suo ultimo album, certificato con il disco di platino, Souvenir. Proprio dal palco di una delle sue date live, la cantautrice ha colto l’occasione per rispondere alle critiche feroci e insensate riguardanti la sua forma fisica e il suo modo di vestire, rivolte a lei sui social.

Queste critiche, tanto stupide quanto crudeli, come quelle ricevute in passato non hanno mai scalfito Emma. La cantante infatti ha sempre dimostrato di essere una donna e un’artista capace di lasciarsi scivolare addosso le osservazioni sterili. Tuttavia, con gli anni, ha anche imparato a rispondere pubblicamente, non tanto per se stessa, ma per tutte quelle persone che subiscono situazioni simili e che non sono ancora abbastanza strutturate per affrontarle a muso duro.

Le parole di Emma marrone contro il body shaming

Queste le parole pronunciate da Emma sul palco, parole che non solo riguardano sé stessa, ma sono anche un incoraggiamento a tutte le persone attaccate per i loro “difetti”.

“Chissà domani cosa scriveranno gli altri sui social sul mio corpo… che ‘Non va bene’, ma a me non me frega niente ragazzi.

Mi rivolgo sopratutto alle ragazze giovani, quelle che devono ancora un po’ di vita per avere le spalle grosse come ce le ho io. Non state dietro a certe cose, ogni corpo ha la sua dignità e la sua bellezza. La perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano più di un chirurgo, credetemi.”

Emma Marrone prosegue quindi il discorso ricordando a tutti, se stessa in primis, che bisogna essere orgogliosi del proprio corpo. Lei lo è del suo che, come ricorda, ha affrontato più e più volte la malattia.

“Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Non mi devo nascondere, vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutti.

Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi.

Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai vergogna e pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è. Perché tanto siamo, respiriamo, siamo vivi, ed è bello mostrarci come siamo, anche se ci sono dei difetti, anzi i difetti fanno la meraviglia di quello che siamo. Fidatevi.”